Михаил Кылварт поучаствовал во встрече руководителей городов Европы в Брюсселе

Михаил Кылварт отметил в общей панели с мэрами Гента, Роттердама, Страсбурга и Сарагосы, что частью предыдущих кризисов был кризис доверия и единства, но сейчас о нем можно говорить как об отдельном кризисе. „Нужно признать, что основная ценность и цель Европейского Союза – солидарность – под угрозой. Города, и в более широком плане все самоуправления, которые являются наиболее близким и вызывающим доверие уровнем власти для людей, в ходе предыдущих кризисов показали свою способность справляться с ними. Города способны объединять людей, но вопрос заключается в том, достаточно ли у них средств, чтобы подготовиться к следующим кризисам“, - сказал мэр Таллинна.

„Поэтому города должны быть вовлечены в качестве равноправных партнеров в разработку регуляций финансирования со стороны Европейского Союза, чтобы средства направлялись напрямую в города и через них – людям. Это не должно быть исключительно результатом политических предпочтений правительств государств. Без сильных городов не может быть сильной, единой, солидарной Европы“, - добавил Кылварт.

Согласно прогнозам, к 2050 году 80% жителей Европы будут жить в городских регионах, поэтому именно у городов центральная роль в достижении масштабных целей ЕС – справедливого экологичного и цифрового поворота, чтобы достичь климатической нейтральности в европейских городах к 2050 году. В ходе встречи обратили внимание представителей ЕС на стоящие перед городами вызовы по достижению поставленных целей, которые в нынешней сложной геополитической ситуации значительно усилились. Жизнь в постоянных условиях кризиса ухудшает способность людей справляться с повседневными задачами и это в свою очередь снижает доверие к своему государству и Европейскому Союзу. Это демонстрирует рост популярности партий крайних взглядов и приход к власти популистов в нескольких европейских странах, что в свою очередь является конкретной угрозой безопасности.