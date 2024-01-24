Комиссия по гособороне не согласилась с критическими замечаниями Херема в отношении политиков

Во вторник Мартин Херем в передаче Esimene stuudio на канале ETV заявил, что политики застопорили решение вопросов изменения статуса срочнослужащих и возможностей трудоустройства военнослужащих, достигших пенсионного возраста.

„Глава Сил обороны сказал, что работа комиссии по гособороне якобы не выполнена. Но мы решительно выступаем за то, чтобы Силы обороны сами через Министерство обороны вышли с инициативой, как решить эту проблему. Они знают это лучше всех. Неразумно, что мы, десять членов Рийгикогу, начинаем здесь придумывать и решать вопросы о зарплате или пенсии военнослужащих, или какие-то другие вопросы. Мы готовы обсуждать [предложения], - сообщил ERR председатель комиссии по гособороне Калев Стойческу (Eesti 200). - Пусть Силы обороны и Министерство обороны выступят с конкретными предложениями“.

Стойческу поддержал зампред комиссии Лео Куннас (фракция EKRE), который также подчеркнул, для рассмотрения вопроса в комиссии необходим законопроект. „Я полностью согласен с Калевом. Наша комиссия не получала никаких инициатив относительно статуса срочнослужащих или пенсионного возраста военнослужащих, - сказал в интервью ERR Куннас. - То, что не было представлено, не может обсуждаться“.

Представитель Министерства обороны сообщил ERR, что ведомство приступило к подготовке изменений в Закон о военной службе.

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