ВИДЕО | Гендиректор Спасательного департамента: мы сейчас никоим образом не довольны зарплатой

Как рассказал порталу Delfi гендиректор Спасательного департамента Марго Клаас, год назад впервые за долгое время спасателям повысили зарплату. „Тем самым спасателей вывели из очень большого отставания в средней зарплате, но до средней зарплаты приходящему на работу спасателю еще довольно далеко. Мы никоим образом сейчас не довольны зарплатой спасателя“, - заметил он и подчеркнул, что зарплата спасателей должна иметь коэффициент 1,2 к средней зарплате по Эстонии.

Как сказал Клаос, когда год назад зарплату спасателей повысили, набор новых сотрудников на некоторое время улучшился. „Сейчас, когда спасателям не дают уверенности на будущее, что рост зарплат продолжится, желание идти на работу в спасательную службу опять начало понемногу у людей ослабевать“, - сказал он.

Хотя у спасателей, в отличие от учителей, нет права на забастовку, по словам Клаоса, благодаря профсоюзу работников спасательных служб они могут быть весьма заметны, если потребуется. „Митинги и демонстрирование себя - единственная возможность для спасателей привлечь к себе внимание“, - добавил он.

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