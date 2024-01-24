Грядут новые требования для всех государств-членов: Евросоюз ужесточает борьбу с отмыванием денег

Целью соглашения является борьба с мошенничеством и обеспечение защиты граждан и финансовой системы ЕС от финансирования террористических групп и организованных преступных группировок.

„Благодаря этому у мошенников, представителей организованной преступности и террористов не будет возможности узаконить свои доходы посредством финансовой системы“, - сказал министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем.

Среди прочих мер, соглашение обяжет продавцов предметов роскоши, футбольные клубы и некоторые учреждения криптовалютного сектора проводить должную проверку своих клиентов.

Оно также вводит порог в 10 000 евро для операций с наличными в масштабах всего ЕС и предоставляет некоторым журналистам и участникам антикоррупционных кампаний доступ к регистру выгодоприобретателей. В регистр будут заноситься действующие владельцы компаний, если им принадлежит более чем 25% акций компании.

„Мы считаем, что это очень хороший шаг вперед“, - добавила политический аналитик Transparency International Майра Мартини.

Мартини также подчеркнула, что многие положения будут приняты в форме новых постановлений Евросоюза, а не директив, что означает, что государствам-членам не будет предоставлена свобода действий при внедрении предписаний в государственное законодательство.

„Это поможет обеспечить более последовательный подход к отмыванию денег в рамках всего Евросоюза, - сказала она. - Что определенно хорошо“.

Депутат парламента Чехии от правоцентристской Европейской народной партии Людек Нидермайер, принимавший участие в переговорах, сказал, что это позволит закрыть ряд существующих лазеек, которые слишком облегчают жизнь отмывателям денег.

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