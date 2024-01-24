Спасательный департамент подвел печальные итоги 2023 года: в Эстонии гибнет в три раза больше людей по сравнению с другими странами

2023 год для спасателей выдался нелегким. Спасателям поступило 30 674 вызова, что является новым рекордом. Значительный рост количества вызовов был прежде всего вызван плохими погодными условиями.

„Для спасателей это был очень насыщенный год. У них было свыше 30 000 вызовов. Что хорошего, никогда еще не было такого количества погибших в результате пожара и никогда не было так мало пожаров в домах. Это означает, что мы также добились очень хороших результатов в предотвращении пожаров“, - сказал генеральный директор Спасательного департамента Марго Клаос.

В минувшем году в происшествиях на воде погибло 37 человек, в том числе четверо детей в возрасте до семи лет: во всех случаях дети были без присмотра. По предварительным данным, около половины погибших на воде взрослых были пьяны или подозревались в употреблении алкоголя.

Марго Клаос добавил, что в Эстонии гибнет людей в три раза больше по сравнению с другими странами.

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