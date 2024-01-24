24.01.2024, 15:35
ФОТО | Полиция разыскивает Олега, который уклоняется от исполнения решения суда. Он может быть в Ласнамяэ или в Кохтла-Ярве(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
28-летний Олег Федорчук уклоняется от исполнения решения суда, согласно которому мужчина должен отбывать наказание в тюрьме за совершение преступление против имущества и против личности.
Мужчина может находиться в Таллинне, Ласнамяэ или Кохтла-Ярве.
У мужчины серые глаза и светлые волосы, он среднего роста.
Полиция просит всех, кто в последнее время видел Олега или знает о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112 или по электронной почте jaana.poldvee@politsei.ee
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