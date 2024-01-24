ФОТО | Полиция разыскивает Олега, который уклоняется от исполнения решения суда. Он может быть в Ласнамяэ или в Кохтла-Ярве

Мужчина может находиться в Таллинне, Ласнамяэ или Кохтла-Ярве.

У мужчины серые глаза и светлые волосы, он среднего роста.

Полиция просит всех, кто в последнее время видел Олега или знает о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112 или по электронной почте jaana.poldvee@politsei.ee

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