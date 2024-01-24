Читатель интересуется: может ли работодатель следить за экраном моего компьютера?

Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Яана Ваус Мадурейра Сильва:

Естественно, что у работодателя может быть желание проконтролировать, добросовестно ли работник выполняет свои обязанности. При этом работодатель должен учитывать, что работник имеет право на приватность. Непрерывная запись происходящего на экране компьютера представляет собой серьезное ущемление приватности, поскольку во время записи работодатель может узнать личную информацию работника, на конфиденциальность которой работник имеет право. Также чрезмерный контроль в трудовых отношениях является фактором, связанным с организацией труда, который может повлиять на психическое здоровье работника, в том числе вызвать рабочий стресс. Однако работодатель обязан обеспечивать работнику безопасную рабочую среду, в том числе предотвращать риски, вытекающие из психосоциальных факторов опасности.

Таким образом, слежение за экраном компьютера работника в течение всего рабочего дня может представлять собой нарушение права работника на приватность, противоречить обязанности работодателя обеспечить работнику безопасную и в том числе свободную от стресса рабочую среду, а также быть непропорциональным с точки зрения обработки личных данных.

Для определения того, выполняет ли работник свои трудовые обязанности, есть менее ущемляющие и более эффективные методы. Например, если работодатель хочет иметь обзор конкретной деятельности, которой в данный момент занимается работник, то можно попросить работника записывать свои трудовые задания в рабочий календарь (к которому у работодателя также есть доступ). Также можно установить разумные сроки для конкретных заданий. Кроме того, периодически или по мере необходимости можно проводить с командой обобщающие собрания с целью обсудить, кто над чем работал на текущей неделе и чем работники планируют заниматься на следующей неделе. Работодатель может выбрать наиболее подходящий способ, учитывая специфику работы.