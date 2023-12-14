ФОТО | Инцидент переполошил всю улицу: женщина со странным поведением закрылась с оружием в квартире

На тревожный сигнал отреагировали патрульные полицейские, полицейские отряда быстрого реагирования и переговорщики.

„Так как находившаяся в квартире женщина в течение нескольких часов не желала ни с кем общаться, не открывала сотрудникам полиции дверь, то мы не знали ни ее состояния, ни мотивов. Поэтому для максимально быстрого оказания помощи самой женщине, а также для обеспечения безопасности находящихся поблизости людей мы частично перекрыли улицу Калеви и рано утром попросили жителей расположенного напротив дома в целях безопасности не выходить на улицу“, - рассказал начальник Вильяндиского отделения полиции Маргус Сассь.

Кульминация длившейся несколько часов полицейской операции наступила около 7 часов утра, когда женщина, наконец, согласилась поговорить со своими близкими и переговорщиками. После чего она согласилась и выйти из квартиры. Женщину задержали и передали под опёку медиков. Когда опасность для самой женщины и других находящихся в районе людей миновала, полиция вновь открыла улицу для движения и сообщила жителям, что опасности больше нет, и они могут вернуться к своей обычной будничной жизни.

В доме женщины было найдено незаконное огнестрельное оружие, которое было изъято на хранение. В связи с обнаружением оружия возбуждено уголовное дело.

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