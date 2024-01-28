Elektrilevi не справляется с управлением аварийными бригадами. До трети рабочего времени электриков тратится впустую

В Эстонии 12 регионов обслуживания электросетей, и в спокойное время, например в обычную безветренную ночь, в центре управления дежурят пять человек. Когда дела идут худо и случается много поломок, к работе привлекаются диспетчеры. Одновременно могут работать максимум 22 сетевых администратора, ведь здесь очень много панелей управления, оснащенных всеми необходимыми устройствами. Во время октябрьского шторма все сетевые менеджеры находились на дежурстве, им помогали еще восемь человек, а центр управления работал на полную мощность. Однако и этого не хватило.

За гигантскими экранами в центре управления круглосуточно работают диспетчеры, которые видят все, что происходит в сети, и могут включать и отключать питание с подстанций на необходимых линиях.

Так в чем же дело? Основная проблема в том, как Elektrilevi управляет аварийными бригадами электриков, работающих по всей Эстонии. Точнее, до 1 января этого года сетью управляла компания Enefit AS, входящая в группу Eesti Energia, центр управления которой находился в штаб-квартире Elektrilevi. С тех пор центр управления также стал частью Elektrilevi.

Председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм говорит, что проблема на сегодняшний день решена и такая потеря времени больше никогда не повторится. Подрядчики, выполняющие работы для Elektrilevi, скептически морщат лбы. Неэффективная организация во время сильных ураганов заставляет аварийные бригады ждать выполнения критически важных работ.

„Трехчасовое время ожидания было наиболее длинным, в среднем бригады смогли работать 60–70% рабочего дня, остальное время тратилось на ожидание вызовов“, — говорит, вспоминая прошлогодний шторм , исполнительный директор Союза предпринимателей по электроработам Каарел Янес. В то же время по всей Эстонии остались без электричества тысячи домохозяйств, в которых люди сутками ждали, когда все восстановится. Elektrilevi разослала отчеты о том, что бригады работают в поте лица и быстрее восстановить электричество не смогут.

Система телефонного управления работает до тех пор, пока нет кризис ной ситуации. Один администратор сети может контролировать работу до пяти аварийных бригад одновременно. Когда перебои начинают накапливаться, возникает проблема. Проблема становится катастрофой, если в зонах повреждения теряется передача данных, поэтому бригады по устранению неисправностей, которые получают рабочие задания с использованием программного обеспечения UTG в слаботочной сети, не могут использовать программное обеспечение, а центр управления также дает им рабочие инструкции по телефону. Кроме того, по словам главы Союза предпринимателей по электроработам Каарела Янеса, UTG и так работает не везде. Михкель Хярм возражает, что UTG уже очень хорошо работает в Южной Эстонии, и Elektrilevi надеется, что аварийные бригады в других частях Эстонии также пожелают начать его использовать. Таким образом, на большей части территории Эстонии ликвидация низковольтных неисправностей по-прежнему осуществляется вручную.

„Это сделано ради безопасности“, — объясняет Михкель Хярм, председатель правления Elektrilevi. Электрик, сделавший неверное переключение в неправильном месте и не в то время, может получить смертельный удар или нанести его коллеге, работающему на удаленной линии.

Диспетчер отправляет аварийные бригады на работу в слаботочную сеть через программное обеспечение под названием UTG, и там аварийные бригады могут отметить окончание работы и приступить к работе над следующим заказом. Однако устранение неисправностей в сети среднего напряжения по-прежнему осуществляется только по телефону. Так что одного звонка или заказа на работу недостаточно. Может потребоваться несколько переключений, и, наконец, после устранения неисправности, бригада не должна покидать площадку и/или включать питание без разрешения диспетчера.

Проблема в том, что во многих отношениях электросеть по-прежнему управляется вручную. Сеть среднего напряжения выдает сообщения о неисправностях автоматически, и диспетчеры видят их на экране, но информация о низком напряжении поступает с телефонной линии сообщений о поломках и из приложения Maru.

Итак: тысячи домохозяйств остались без электричества, а аварийные бригады часами сидели в своих машинах, болтали ногами, пили кофе (если он был в термосе), ругались и ждали нового приказа от начальника сети.

„Это демотивирует аварийные бригады! Люди совершенно недовольны просиживанием штанов. Они видят, что кризис, хотят работать, но приходится ждать. А когда они наконец доходят до пострадавших от перебоев, те уже очень расстроены“, — описывает он.

„Задержка также была вызвана центром управления. Компании-партнеры не могли оперативно получать сообщения о неисправностях с информацией, куда идти и что делать. В кризисной ситуации информация о неисправностях часто начинала поступать только вечером“, — говорит Янес.

Насколько далеко все зашло? Elektrilevi утверждает, что все было в порядке: журналы вызовов показывают, что в ночь самого сильного урагана наиболее длинная очередь звонков составила 20 минут. Однако Департамент конкуренции получил от компаний, выполняющих аварийные работы для Elektrilevi, информацию о том, что очередь ожидания звонка в центр управления в среднем составляла от часа до полутора часов, порой достигая трех-четырех часов.

„Проблема возникает, когда аварийная бригада готова сдать работу, но телефон центра управления все время занят. Тогда команда не может ехать по новому адресу,“ — объясняет Каарел Янес.

Точных данных о предыдущих кризисах нет, но по поводу октябрьского шторма Департамент конкуренции опросил сотрудников центра управления, и те честно признались, что у них проблемы. Несколько диспетчеров заявили, что перегружены и не могут управлять всеми бригадами. Во время октябрьского шторма на одного диспетчера приходилось от 9 до 17 поломок, то есть в два-три раза больше, чем они могли реально обработать.

„В октябре проблема была в том, что экипажи привыкли к тому, что если они не могут дозвониться до центра управления, они кладут трубку и повторяют попытку, скажем, через полчаса-час. Но фактически нужно оставаться в очереди ожидания. Вызов предыдущей бригады завершается, центр принимает на линию следующий и так далее. Если же вы решаете повесить трубку и повторить попытку позже, вы каждый раз оказываетесь в конце очереди ожидания, и может случиться так, что вам придется часами пытаться дозвониться, пока не подвернется момент, в которой очередь ожидания в принципе отсутствует“, — объясняет Хярм.

Электрики не работали и терпеливо оставались на линии, пока кто-нибудь из центра управления, наконец, не ответит

Янес не согласен с критикой по поводу того, что электрики не умеют пользоваться телефоном. „Конечно, есть бригады, которые не выдерживают долгого ожидания в очереди на вызов, но в кризисной ситуации было много случаев, когда время ожидания составляло от получаса до полутора часов, а электрики не работали и терпеливо оставались на линии, пока кто-нибудь из центра управления, наконец, не ответит“, — подтверждает он. Кроме того, эта проблема возникла не в октябре прошлого года, а усугублялась на протяжении многих лет. Раньше это не попадало в поле зрения Департамента конкуренции и не вызывало возмущения по всей стране.

„Проблема существует уже давно, и договорные партнеры неоднократно доводили ее до сведения Elektrilevi, но с каждым годом она усугублялась. В кризисной ситуации указывать пальцем на бригады экстренной помощи, мол, они недостаточно долго слушают музыку по телефону, — так себе оправдание, если посмотреть на общую картину проблемы и подумать о сегодняшних вариантах решения“, — говорит Янес.