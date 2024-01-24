Полиция задержала в Таллинне двух рецидивистов из Ида-Вирумаа с крупной партией амфетамина

21 января сотрудники криминальной полиции Идаской префектуры задержали в Таллинне двух мужчин в возрасте 33 и 45 лет соответственно. У них в машине было обнаружено около 240 граммов амфетамина. Оба задержанных являются жителями Ида-Вирумаа и уже имеют судимости за преступления, связанные с наркотиками.

По словам руководителя службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью Идаской префектуры Дмитрия Кабанова, неважно, какой сегодня день недели или какое время суток, если поступила информация о незаконном обороте наркотиков, она будет проверена.

„Изъятие тяжелых наркотиков из гражданского оборота, выявление и пресечение преступлений, связанных с наркотиками, и, как следствие, сокращение количества наркотических средств на улицах было и остается для нас приоритетом. Тот факт, что мужчины были задержаны именно в Таллинне вскоре после приобретения наркотиков, дает основание в рамках проводимого производства полагать, что изъятое у них вещество предназначалось для распространения на улицах Ида-Вирумаа“, - пояснил руководитель службы.

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