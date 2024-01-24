24.01.2024, 10:50
Неизвестные осквернили мемориал в Синимяэ
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера неизвестные осквернили мемориал в Синимяэ.
В понедельник, 23 января, в полицию поступило сообщение о том, что на мемориале Синимяэ на Гренадерской горке в деревне Синимяэ испортили три памятные плиты. Люди, личность которых пока не установлена, распылили в сторону памятников красную краску, в результате чего одна сторона памятников оказалась полностью покрыта красной краской. На обратной стороне черной краской из баллончика нарисовали свастику, а красной знак X.
Точные обстоятельства полиция установит в рамках уголовного производства.
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