ЧП и криминал
24.01.2024, 10:50

Неизвестные осквернили мемориал в Синимяэ

 
ФОТО: Дмитрий Федоткин | Delfi Meedia

Вчера неизвестные осквернили мемориал в Синимяэ.

В понедельник, 23 января, в полицию поступило сообщение о том, что на мемориале Синимяэ на Гренадерской горке в деревне Синимяэ испортили три памятные плиты. Люди, личность которых пока не установлена, распылили в сторону памятников красную краску, в результате чего одна сторона памятников оказалась полностью покрыта красной краской. На обратной стороне черной краской из баллончика нарисовали свастику, а красной знак X.

Точные обстоятельства полиция установит в рамках уголовного производства.

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