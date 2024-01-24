ФОТО | В Ида-Вирумаа из-за скользкой дороги лесовоз завалился на бок

Лесовоз упал на бок, бревна рассыпались на дорогу, вылилось топливо. Прибывшие на место спасатели засыпали место, куда разлилось топливо, абсорбентом и помогли очистить проезжую часть от бревен. Далее спасатели передали происшествие полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.

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