24.01.2024, 09:55
ФОТО | В Ида-Вирумаа из-за скользкой дороги лесовоз завалился на бок(1)
ФОТО: Päästeamet
Утром в среду в Центр тревоги сообщили, что в волости Люганузе в кювет съехал лесовоз.
Лесовоз упал на бок, бревна рассыпались на дорогу, вылилось топливо. Прибывшие на место спасатели засыпали место, куда разлилось топливо, абсорбентом и помогли очистить проезжую часть от бревен. Далее спасатели передали происшествие полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.
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