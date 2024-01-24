Вот так история! Полиция уничтожила все данные в компьютере топ-хакера и теперь должна возместить ему ущерб

Компьютеры Бойко содержали около 300 000 фотографий документов и других личных данных. Он тайно скачал их из государственной компьютерной сети Эстонии в 2021 году.

В прошлом году Государственный суд постановил вернуть Бойко компьютеры вместе с их содержимым, за исключением незаконно собранных персональных данных.

ЦКП оценила поиск запрещенного контента как чрезвычайно сложное и дорогостоящее. Два настольных компьютера Бойко и один внешний жесткий диск содержали в общей сложности более пяти миллионов файлов. Рассмотрение их вручную заняло бы около 34 недель. Полиция опасалась, что на компьютерах могут быть скрытые файлы, которые невозможно будет найти.

Аго Амбур, глава бюро по борьбе с киберпреступностью КПК, заявил „Экспрессу“, что его команда не может дать „100-процентную гарантию того, что мы не вернем ничего, чего не должны“.

Поэтому полиция намеренно зачистило компьютеры таким образом, что их содержимое невозможно было восстановить. Поскольку это противоречило решению госсуда, Бойко потребовал компенсацию в размере 3000 евро за причиненный ему ущерб.

В январе госпрокурор Вахур Верте обязал Министерство финансов выплатить Бойко запрошенную сумму.

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