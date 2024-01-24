Рейтинги партий: социал-демократы обошли центристов по популярности

Последние сводные данные отражают период с 18 декабря по 22 января, всего в опросе приняли участие 4000 граждан Эстонской Республики.

За неделю поддержка партии Isamaa существенно не изменилась. На второе место в рейтинге поднялась Партия реформ, поддержка которой увеличилась на 1,4 процентных пункта по сравнению с показателем месячной давности. Поддержка EKRE, которая занимает третье место по популярности, снизилась за четыре недели на 3,1 процентных пункта.

Вслед за первой тройкой следуют Социал-демократическая партия (13,9%), Центристская партия (13,2%), и Eesti 200 (6,1%). Социал-демократическая партия, рейтинг которой вырос за неделю на 1,6 и за три недели на 3,2 процентных пункта, обошла Центристскую партию. Поддержка социал-демократов находится на самом высоком за последние пять лет уровне. За последние три недели рейтинг Центристской партии снизился на 2 процентных пункта.

Коалиционные партии поддерживают 38,2%, оппозиционные партии 57% респондентов.

Приводим также последние результаты за одну неделю (выборка 1000), так как они заметно отличаются от результатов за последние четыре недели (выборка 4000).

По результатам последней недели партию Isamaa поддерживают 23,5%, Партию реформ 18,8% и EKRE 17,9% респондентов. За первой тройкой следуют Социал-демократическая партия (17,5%), Центристская партия (11%) и Eesti 200 (6,8%).

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.