Кая Каллас: для многих учителей главной проблемой является не зарплата

Глава правительства встретилась сегодня с представителями бастующих учителей в Доме Стенбока (резиденция правительства). „На сей раз для того, чтобы выслушать их предложения по регулированию нагрузки учителя и разработке карьерной модели“, - пояснила Каллас. Тон встречи она оценила как позитивный.

„Я получила хороший обзор должностных обязанностей учителя и того, что можно сделать для реорганизации их работы, чтобы повседневная нагрузка была бы на разумном уровне, - продолжила премьер-министр. - Основное, что можно вынести из этой встречи, - это то, что для многих учителей проблемой является не зарплата, а большая нагрузка и отсутствие карьерной модели“.

„Это те проблемы, которые нуждаются в решении, для чего нужно провести в сфере образования реорганизацию и реформы“, - добавила она.

Каллас отметила, что реформы нужно провести и для того, чтобы государство могло бы больше платить учителям. Однако она вновь подчеркнула, что Эстония направляет в сферу образования на 30% больше средств, чем в среднем по Европейскому союзу, или 6,2% ВВП.

„Для того, чтобы эти деньги шли на зарплату учителям, а не на другие расходы, надо провести реформы. Но при этом нельзя забывать того, чего действительно хотят многие учителя — нормальную рабочую нагрузку и карьерную модель, что даст работе учителя дополнительную мотивацию“, - сказала глава правительства.

Каллас подчеркнула, что реформы в сфере образования будет проводить профильный министр, то есть Кристина Каллас.

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