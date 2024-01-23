Эстония присоединяется к миссии Interflex по обучению украинских военных

Певкур сообщил об этом решении на виртуальном заседании Контактной группы по оказанию помощи Украине, или т.н. формате Рамштайн.

На этой встрече министры обороны стран, поддерживающих Украину, были проинформированы о ситуации на фронте, критических потребностях Украины в отдельных вооружениях и о новых пожертвованиях Украине, передает rus.err.

Певкур пояснил, что в рамках миссии Interflex инструкторы Сил обороны Эстонии займутся подготовкой украинских военных на базах в Великобритании.

Эстония также продолжит обучение украинских военных на своей территории в рамках учебной миссии Европейского союза EUMAM.

Эстония станет уже 12-й страной-участницей миссии Interflex, в рамках которой к настоящему времени было обучено 34 000 украинских военных. В этой миссии участвуют страны Северной Европы и Балтии, а также Австралия и Канада.

Перед встречей контактной группы Певкур также провел беседу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, на которой обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшей помощи Украине.

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