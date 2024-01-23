ФОТО И ВИДЕО | Люди рискуют жизнью, забираясь под тающий водопад Ягала

„В волостную управу поступила информацию о том, что у водопада Ягала возникла опасная ситуация!“, - предупреждает волость Йыэлахтме в социальных сетях.

„Водопад большей частью находится во льду, но частично течет. Может возникнуть ситуация, когда вниз упадет замерзший кусок льда. Мы просим вас не приближаться к водопаду!“

В прикрепленном видеоролике видно, как люди - многие из них с детьми - решительно пробираются к воде под ледяными глыбами.

Опасность не пугает

После публикации видео в Instagram 8 января обеспокоенный гражданин также уведомил об опасности волостную управу Йыэляхтме. Волость заказала три предупреждающих знака, которые были установлены вместе с оградительной лентой через полторы недели, 19 января.

Однако, как утверждают местные, в выходные там продолжалась оживленная деятельность в опасной зоне.

По данным волостной управы, на сегодняшний день сообщений о каких-либо о несчастных случаях не поступало.

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