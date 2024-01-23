ФОТО И ВИДЕО | На время забастовки Bolt предоставляет временный уход за детьми

Работодателям часто приходится приспосабливаться к изменениями и реагировать согласно ситуации. Если в период пандемии коронавируса люди перемещались из офиса домой, то на этой неделе конторы компаний заполнились не только сотрудниками, но и их детьми. По меньшей мере до конца недели временный детский сад решил открыть и Bolt.

Руководитель по коммуникациям компании Bolt Катрийн Лоорентс отметила, что хотя предприятие ценит и работу на дому, в фирме могут возникнуть ситуации, когда запланированная встреча выпадает на один из дней забастовки. Поэтому многие сотрудники берут своих детей с собой на работу, где им предлагаются различные игры, фильмы и закуски, чтобы скоротать время.

Журналисты издания Ärileht побывали в офисе Bolt и посмотрели, как там дети проводят время. 7-летний Алекс, например, хочет, когда вырастет, изучать китов. Учительский труд его не прельщает. Из слов мальчика выясняется, эту работу он считает довольно сложной.