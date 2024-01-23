Столкновение трех автомобилей привело к ущербу на сумму более 100 000 евро

Самый крупный ущерб в рамках страхования каско имел место утром 13 сентября на шоссе Таллинн-Пярну-Икла в Сауга, где двигавшийся в сторону Таллинна грузовик Volvo с прицепом выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным грузовиком Scania без прицепа. В результате также двигавшийся по дороге автомобиль Škoda врезался в упавший на шоссе прицеп. Скорая помощь забрала в больницу управлявшего Volvo 26-летнего мужчину, управлявшего Scania 62-летнего мужчину, а также находившихся в Skoda 48-летнего мужчину и 16-летнюю девушку. Все водители были трезвы. Сумма ущерба в этом случае превысила 100 000 евро.

„Как правило, наиболее крупные выплаты по страхованию каско связаны с дорожно-транспортными происшествиями в тех случаях, когда дорожное страхование не покрывает ущерб, например, если виновником ДТП является сам водитель транспортного средства или произошло столкновение с диким животным, – рассказал руководитель группы рассмотрения ущербов транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв. – Например, в конце июня был случай, когда машина в темноте наехала на кабана. Ущерб составил почти 30 000 евро“.

В прошлом году общая сумма поступивших в PZU Kindlustus заявлений об ущербе превысила 18,7 миллиона евро, а годом ранее общая сумма случаев ущерба составила свыше 19,3 миллиона евро.

Наибольшее количество случаев ущербов по каско связано с лобовыми стеклами транспортных средств. „Если в лобовое стекло автомобиля прилетел камень и на нем образовалась вмятина, стекло не всегда необходимо менять – зачастую его можно отремонтировать, – отметил Ярв. – Почти в 90% случаев, когда лобовое стекло приходилось заменять, трещина на самом деле начиналась с вмятины, поскольку неотремонтированные вмятины со временем превращаются в трещины“.