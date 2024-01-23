Столкновение трех автомобилей привело к ущербу на сумму более 100 000 евро
Крупнейший в PZU Kindlustus ущерб по страхованию каско на сумму более 100 000 евро произошел в Пярнумаа, где столкнулись два грузовых автомобиля и легковой автомобиль. В прошлом году PZU Kindlustus получила в общей сложности около 14 000 сообщений о возмещении ущерба по страхованию каско, сообщается в пресс-релизе страхового предприятия.
Самый крупный ущерб в рамках страхования каско имел место утром 13 сентября на шоссе Таллинн-Пярну-Икла в Сауга, где двигавшийся в сторону Таллинна грузовик Volvo с прицепом выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным грузовиком Scania без прицепа. В результате также двигавшийся по дороге автомобиль Škoda врезался в упавший на шоссе прицеп. Скорая помощь забрала в больницу управлявшего Volvo 26-летнего мужчину, управлявшего Scania 62-летнего мужчину, а также находившихся в Skoda 48-летнего мужчину и 16-летнюю девушку. Все водители были трезвы. Сумма ущерба в этом случае превысила 100 000 евро.
„Как правило, наиболее крупные выплаты по страхованию каско связаны с дорожно-транспортными происшествиями в тех случаях, когда дорожное страхование не покрывает ущерб, например, если виновником ДТП является сам водитель транспортного средства или произошло столкновение с диким животным, – рассказал руководитель группы рассмотрения ущербов транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв. – Например, в конце июня был случай, когда машина в темноте наехала на кабана. Ущерб составил почти 30 000 евро“.
В прошлом году общая сумма поступивших в PZU Kindlustus заявлений об ущербе превысила 18,7 миллиона евро, а годом ранее общая сумма случаев ущерба составила свыше 19,3 миллиона евро.
Наибольшее количество случаев ущербов по каско связано с лобовыми стеклами транспортных средств. „Если в лобовое стекло автомобиля прилетел камень и на нем образовалась вмятина, стекло не всегда необходимо менять – зачастую его можно отремонтировать, – отметил Ярв. – Почти в 90% случаев, когда лобовое стекло приходилось заменять, трещина на самом деле начиналась с вмятины, поскольку неотремонтированные вмятины со временем превращаются в трещины“.
Ремонт лобового стекла обходится в среднем в менее чем 100 евро, а замена лобового стекла – в среднем в 600 евро. „По сравнению с заменой ремонт стекла определенно безопаснее для окружающей среды, поскольку в таком случае образуется значительно меньше отходов, а также сокращается потребность в производстве нового стекла“, – рассказал Ярв. Благодаря ремонту стекол PZU Kindlustus и компании Carglass вместе удалось предотвратить появление более 7 тонн мусора и сократить выбросы углекислого газа на 23,7 тонны. „Ремонт лобового стекла выгоднее для клиента и с финансовой точки зрения, поскольку на ремонт не распространяется ставка собственной ответственности“, – добавил Ярв.
Поэтому, помимо обязательного дорожного страхования, каждому автовладельцу стоит приобрести для своего автомобиля еще и каско, ведь наряду с ДТП и повреждениями стекол, эта страховка также помогает, например, в случае столкновения с животным или птицей, если во время грозы на автомобиль упадет сломанная ветка или целое дерево, если сильный ветер ударит на парковке дверь автомобиля о другую машину или, например, с крыши дома зимой на автомобиль упадет глыба льда. „Одним из важных преимуществ каско является и круглосуточная автопомощь“, - добавил Ярв.
Вопреки распространенному мнению, каско можно оформить и на автомобиль, срок лизинга которого закончился, который был куплен без лизинга или которому уже достаточно много лет. „PZU Kindlustus позволяет приобрести страхование каско для автомобилей возрастом до 20 лет, поэтому каско можно купить практически для всех находящихся в ежедневном использовании машин“, - уточнил Ярв.
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