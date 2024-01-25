ИЗМЕНЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ | Интернет-платформы начинают представлять данные Налоговому департаменту

Администраторы платформ должны будут подать информацию о продавцах или поставщиках услуг, которые используют платформу для: сдачи объекта недвижимости или его части в аренду — к примеру, сдача в краткосрочную аренду жилого помещения через AirBnB; оказания услуг; отчуждения имущества, к примеру, продажа изготовленных лицом самостоятельно предметов рукоделия через Yaga.

Информация предоставляется как относительно эстонских налогообязанных, так и налогообязанных лиц из других стран-членов Европейского союза.

В отношении человека применяется обязанность отчетности с момента, когда он совершил не менее 30 сделок и/ли получил с продажи вещей плату в размере свыше 2000 евро. В то же время с продажи подержанных товаров налог уплачивать не надо. Даже если лицо в течение года продало 30 бывших в использовании детских вещей (распространенное занятие для молодых мам), налоговое обязательство это не повлечет.

Информация предоставляется один раз в год и впервые будет предоставлена в январе 2024 года о доходах, полученных в 2023 году. Затем каждый год в январе Налогово-таможенному департаменту будет передаваться информация за предыдущий год.

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