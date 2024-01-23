Спасатели в Нарве получили странный вызов: ртуть из разбитого градусника не получается смыть в унитаз(2)
В понедельник, 22 января, спасателям поступил вызов в квартиру, где у людей не получалось слить ртуть в унитаз.
Вчера в 10:10 поступило сообщение о том, что в квартире на проспекте Кангеласте в Нарве уже несколько дней пытаются смыть в унитаз ртуть из разбившегося градусника, но безрезультатно.
Прибывшие на место спасатели собрали ртуть из унитаза с помощью медицинского шприца и попросили владельца правильно ее утилизировать.
Спасатели напоминают, что ртуть — токсичное вещество, действие которого проявляется при вдыхании паров этого вещества. Ртуть всегда необходимо осторожно собрать, а затем проветрить помещения. Собранную ртуть необходимо поместить в закрывающийся контейнер и как можно скорее доставить в пункт сбора опасных отходов местного самоуправления. Ни при каких обстоятельствах нельзя выбрасывать ртуть в мусорку или выливать в раковину или унитаз!
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