Спасатели в Нарве получили странный вызов: ртуть из разбитого градусника не получается смыть в унитаз

Инструкция по поведению в случае химической аварии. Сбор ртути

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Ртуть – это ядовитое вещество, действие которой проявляется при вдыхании ее паров. Если разобьется градусник или лампа накаливания, то это не причина для паники, поскольку количество ртути в них слишком мало, чтобы вызывать серьезные последствия. Однако, поскольку долговременное воздействие даже небольшого количества пара ртути является опасным для человека, то растекшуюся ртуть нужно как можно скорее собрать в соответствии с инструкцией, приведенной ниже.

1. Сбор растекшейся ртути.

Воспрепятствуйте доступу в зону, где разлилась ртуть, других лиц (и домашних животных!) и проветрите помещение. Существуют различные способы сбора вещества: для этого можно использовать совок, шприц, пипетку или пропитанные раствором марганцовки ватные шарики.

Капли ртути следует закатывать на совок при помощи скребка из пластмассы, резины, картона или подобного материала. Пользоваться щеткой не рекомендуется, так как с ее помощью трудно заметать ртутные капельки на совок, и при соприкосновении со щетиной капли разбиваются на более мелкие.

Капли ртути можно также собирать с помощью шприца (без иглы) или пипетки. Для сбора капелек можно пользоваться также кусочками ваты, пропитанные раствором перманганата калия („фиолетовой водой“). Использованные вату, шприц или пипетку положите в полиэтиленовый пакет. Не бросайте его в мусор!

При сборе капель избегайте попадания ртути в тело и одежду. Не разносите загрязнение шире при движении! После сбора вещества проветрите помещение свежим воздухом! Загрязненную ртутью одежду, ковры, мебель следует проветрить во дворе в течение как минимум 24 часов! Ртуть не реагирует с водой (даже с горячей водой). Если термометр сломается в чашке с горячей водой, то дайте воде остыть и вылейте ртуть из чашки вместе с водой в закрывающийся контейнер.

2. Собранную ртуть нужно поместить в закрывающийся контейнер.

Поместите предварительно собранную ртуть в закрывающийся контейнер. Чтобы предотвратить испарение собранной в контейнер ртути, налейте на нее слой воды толщиной не менее 5 см и затем закройте контейнер. Храните собранное вещество при температуре ниже +20 °C.

3. Транспортировка ртути в безопасное место.

Не бросайте ртуть в мусорное ведро и не выливайте ее в раковину или унитаз! Сдайте опасные отходы как можно скорее в пункт сбора опасных отходов местного самоуправления. В пункт сбора опасных отходов следует доставить также шприц, вату, пипетку и т.д., которые использовались для сбора ртути. Пункты сбора опасных отходов обычно находятся у крупных заправочных станций. От населения опасные отходы принимаются бесплатно. За информацией обращайтесь в местное самоуправление по месту жительства.