Президент Карис провозгласил закон, связанный с военными преступлениями

Из пяти поправок три касаются применения запрещенного оружия, одна — военных действий против гражданского населения и еще одна поправка удаляет переходное положение, содержащееся в статье 124.

Поправками дополняется определение оружия, применение которого считается военным преступлением. Расширяется определение военных действий против гражданского населения, запрещая подвергать гражданское население голоду в качестве меры ведения войны. Кроме этого, поправки защищают потенциальных жертв военных преступлений.

Эстонская Республика является стороной статута, составленного в Риме 17 июля 1998 года, с момента принятия закона о ратификации статута 5 декабря 2001 года и вступления статута в силу на международном уровне 1 июля 2002 года. По состоянию на февраль 2023 года в статуте участвует 123 государства.

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