ФОТО | Из-за оттепели дороги стали скользкими. Ночью опасность обледенения увеличится и на больших дорогах

Условия движения на основных дорогах пока хорошие, дороги влажные или мокрые от реагента. Температура над дорожными покрытиями поднялась выше нуля, сообщил Delfi руководитель центра управления дорожным движением Департамента транспорта Сийм Вайкмаа.

При этом представитель ведомства отметил, что второстепенные дороги покрыты снегом, а на дорогах с низкой частотой движения все еще местами очень скользко из-за дождя и оттепели. Работы по устранению неблагоприятных условий движения ведутся.

Продолжает дуть сильный юго-западный ветер, порывы которого могут достигать 15 м/с. „К вечеру осадки снова усилятся, местами ожидается и мокрый снег. Ночью риск обледенения снова вырастет даже на крупных дорогах в случае, если температура на дорогах опустится ниже 0 градусов“, — сказал Вайкмаа.

Вчера вечером в связи с ледяным дождем и обледенением Транспортный департамент установил особый режим технического обслуживания на государственных дорогах в Ляэне- и Ида-Вирумаа, Ярвамаа, Йыгевамаа, Тартумаа, Валгамаа, Вырумаа и Пылвааа. Сейчас особый режим распространяется только на дороги Ида-Вирумаа.

По данным сайта Tarktee.ee, где приведена информация дорожных метеостанций, условия на большинстве дорог хорошие, однако кое-где наблюдался риск обледенения или мокрое дорожное покрытие.

По данным метеослужбы, сегодня будет облачно, на островах Западной Эстонии с прояснениями, местами возможны дожди. К вечеру осадки усилятся, возможен мокрый снег. Ветер юго-западный и южный 5-11, порывами до 16, на островах и западном побережье 9-15, порывами до 20 м/с, вечером на островах повернет на запад и ослабнет. Температура воздуха 1-4°С. И метеослужба предупреждает, что во многих местах дороги остаются скользкими.

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