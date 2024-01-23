В последние годы в три раза увеличилось количество детей с ментальной инвалидностью

В 2017 году насчитывалось около 200 детей с ментальной инвалидностью, по состоянию на конец 2023 года таких детей было уже почти 600. В то время как на свет появляется все меньше детей с инвалидностью вследствие физического состояния, число детей с ментальной инвалидностью значительно выросло.