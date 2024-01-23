В последние годы в три раза увеличилось количество детей с ментальной инвалидностью

В 2017 году насчитывалось около 200 детей с ментальной инвалидностью, по состоянию на конец 2023 года таких детей было уже почти 600. В то время как на свет появляется все меньше детей с инвалидностью вследствие физического состояния, число детей с ментальной инвалидностью значительно выросло.
За последние годы не произошло серьезных изменений, которые касаются установления инвалидности детей. По прежнему Департамент социального страхования (SKA) берет за основу поставленный психиатром диагноз умственная отсталость и ограничения, связанные с повседневными социальными и практическими навыками (общение, умение передвигаться, принимать пищу, одеваться, совершать гигиенические процедуры).