Новости Эстонии
23.01.2024, 17:33

В последние годы в три раза увеличилось количество детей с ментальной инвалидностью

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Ментальная инвалидность сопровождает человека всю жизнь, от нее не излечиваются.
Ментальная инвалидность сопровождает человека всю жизнь, от нее не излечиваются.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Уточненный диагноз, развитие перинатальной медицины, влияние окружающей среды — это лишь часть причин, которыми объясняют увеличие количества детей с ментальными расстройствами, пишет издание Eesti Päevaleht.

В 2017 году насчитывалось около 200 детей с ментальной инвалидностью, по состоянию на конец 2023 года таких детей было уже почти 600. В то время как на свет появляется все меньше детей с инвалидностью вследствие физического состояния, число детей с ментальной инвалидностью значительно выросло.

За последние годы не произошло серьезных изменений, которые касаются установления инвалидности детей. По прежнему Департамент социального страхования (SKA) берет за основу поставленный психиатром диагноз умственная отсталость и ограничения, связанные с повседневными социальными и практическими навыками (общение, умение передвигаться, принимать пищу, одеваться, совершать гигиенические процедуры).

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