EKRE требует закрыть русскоязычные версии сайтов министерств и правительственных учреждений

Инициатива, если ее одобрит большинство депутатов, предусматривает, что Рийгикогу обратится к правительству с официальным требованием упразднить русскоязычные версии сайтов министерств и подведомственных им учреждений.

„Как известно, осенью 2022 года фракция EKRE инициировала законопроект, который стремился закрепить статус эстонского языка в публичном пространстве. К сожалению, правительственная коалиция его отвергла. Цель нынешней инициативы та же, но шаг короче. Правительство обязано будет ликвидировать эти русскоязычные сайты. А в Эстонии русскоязычные сайты в настоящее время имеют все 11 министерств правительства республики и более половины других подведомственных учреждений“, - рассказал депутат из фракции EKRE Яак Валге.

По его данным, русскоязычных версий официальных сайтов нет ни у правительств Латвии и Литвы, ни у министерств этих стран, а Эстония - единственная страна ЕС, которая сохранила такую практику.

„Кроме Эстонии, в число европейских стран, имеющих русскоязычные версии таких сайтов, входят лишь Молдова, Армения и Беларусь. Наличие русскоязычных версий сайтов правительственных учреждений является особым знаком, отличающим нас от европейских государств и показывающим, что наша страна не очень серьезно относится к обеспечению статуса эстонского языка. Также это позиционирует нас частью культурного и политического пространства СНГ. EKRE хочет положить конец этой ситуации“, - подчеркнул Яак Валге.

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