Из Тарту в Таллинн почти пять часов: Elron высадил пассажиров из поезда из-за неисправности пути

Если поездка на поезде Elron из Тарту в Таллинн обычно занимает 2 часа 15 минут, то в пятницу у тех, кто выбрал поезд, отправляющийся в 14:55, это заняло 4 часа 45 минут.

В Delfi Ärileht обратилась клиент Elron, которая в пятницу ехала на поезде маршрута Тарту-Таллинн. Было известно, что поезд не может идти напрямую из Йыгева, но там пассажиров встретят замещающие автобусы, которые проследуют до Педья, где пассажиров должен был ждать поезд, который отправится в Таллинн.

Однако подменных автобусов в Йыгева не оказалось, и желающим добраться до Таллинна пришлось ждать еще полтора часа. Затем автобусы доехали до Педья, но и там не было поезда, который мог бы доставить пассажиров в Таллинн. „Мы ждали больше получаса, а потом из Тарту прибыл поезд, уже полный людей“, — написала клиентка Elron Лаура. Она добавила, что дальнейший путь в поезде пришлось провести на ногах, и к этому добавилось 15-минутное ожидание, поскольку нужно было пропустить другой поезд.

По словам пассажира, людям не пришлось долго ждать на улице, можно было сделать это в поездах и автобусах. „Также я благодарна, что в другом поезде „страдальцам“ раздали батончики мюсли и бутылки с водой. Все-таки, это сгладило ситуацию“, - сказала она.

Автобусы были забронированы на конкретный отрезок пути

По словам представителя железнодорожной компании, изначально изменение предусматривало, что из Йыгева пассажиров отвезут в Педья, и, наоборот, поезд, остановившийся на станции Педья, отправится обратно в Таллинн, а поезд остановившийся в Йыгева, вернется на станцию Валга.

Однако пока автобусы направлялись к станции Педья, поезду все же разрешили проследовать до Йыгева по сломанным рельсам.

„Когда мы узнали, что такое решение принято, мы сразу же сообщили в отдел организации движения, что у нас в автобусах уже пассажиры, направляющиеся в Педья, но, к сожалению, ничего изменить было невозможно“.