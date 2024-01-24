Из Тарту в Таллинн почти пять часов: Elron высадил пассажиров из поезда из-за неисправности пути
Железнодорожная компания была вынуждена внести изменения на линии Таллинн-Тарту из-за сбоя в движении, поэтому поездка затянулась на несколько часов, пишет Delfi Ärileht.
Если поездка на поезде Elron из Тарту в Таллинн обычно занимает 2 часа 15 минут, то в пятницу у тех, кто выбрал поезд, отправляющийся в 14:55, это заняло 4 часа 45 минут.
В Delfi Ärileht обратилась клиент Elron, которая в пятницу ехала на поезде маршрута Тарту-Таллинн. Было известно, что поезд не может идти напрямую из Йыгева, но там пассажиров встретят замещающие автобусы, которые проследуют до Педья, где пассажиров должен был ждать поезд, который отправится в Таллинн.
Однако подменных автобусов в Йыгева не оказалось, и желающим добраться до Таллинна пришлось ждать еще полтора часа. Затем автобусы доехали до Педья, но и там не было поезда, который мог бы доставить пассажиров в Таллинн. „Мы ждали больше получаса, а потом из Тарту прибыл поезд, уже полный людей“, — написала клиентка Elron Лаура. Она добавила, что дальнейший путь в поезде пришлось провести на ногах, и к этому добавилось 15-минутное ожидание, поскольку нужно было пропустить другой поезд.
По словам пассажира, людям не пришлось долго ждать на улице, можно было сделать это в поездах и автобусах. „Также я благодарна, что в другом поезде „страдальцам“ раздали батончики мюсли и бутылки с водой. Все-таки, это сгладило ситуацию“, - сказала она.
Автобусы были забронированы на конкретный отрезок пути
По словам представителя железнодорожной компании, изначально изменение предусматривало, что из Йыгева пассажиров отвезут в Педья, и, наоборот, поезд, остановившийся на станции Педья, отправится обратно в Таллинн, а поезд остановившийся в Йыгева, вернется на станцию Валга.
Однако пока автобусы направлялись к станции Педья, поезду все же разрешили проследовать до Йыгева по сломанным рельсам.
„Когда мы узнали, что такое решение принято, мы сразу же сообщили в отдел организации движения, что у нас в автобусах уже пассажиры, направляющиеся в Педья, но, к сожалению, ничего изменить было невозможно“.
Представитель службы поддержки Elron согласен с тем, что указала в ответном письме Лаура, что в данной ситуации автобусы должны были идти прямо в Таллинн, но, к сожалению, автобусы были уже забронированы заранее и довезти пассажиров до конца маршрута возможным не представлялось.
По словам представителя Elron Кристо Мяэ, в пятницу на станции Педья произошел сбой, и движение поездов остановилось чуть более чем на два часа, в течение которых ремонтная бригада владельца инфраструктуры AS Eesti Raudtee выполняла необходимые работы.
Поскольку все движение пассажирских поездов между Таллинном и Тарту, Валга, Койдула проходит через станцию Педья, движение было заблокировано более чем на два часа - сначала оно полностью прекратилось, позже поезда смогли пройти поворот со значительно сниженной скоростью.
„В обоих случаях это вызвало значительные задержки. Чтобы максимально сгладить неудобства для пассажиров из-за поломки, замещающие автобусы перевозили людей со станции Педья на станцию Тарту и обратно, чтобы поезд мог продолжить движение оттуда. Всего сбои в инфраструктуре затронули пассажиров 11 отправлений/поездов“, — сказал Мяэ.
AS Eesti Raudtee устранило неисправность в течение нескольких часов, и около 17:45 движение пассажирских поездов между Таллинном и Южной Эстонией нормализовалось. „Приносим извинения пассажирам за неудобства“, — добавил Мяэ.
Elron компенсирует стоимость поездки, если поезд задерживается на 30 минут и более, а людям, находившимся в это время на данном маршруте, также возмещаются расходы на билеты. Возмещение можно запросить на основании заявки на сайте компании.
Затронуло 11 поездов
По словам представителя Elron, как электропоезда, так и дизельные поезда остаются в графике расписания в среднем в 99% отправлений: задержки более 4 минут составляют в среднем менее 1% отправлений, причем почти три четверти из них связаны с перебоями в инфраструктуре.
Сбои, связанные с инфраструктурой, являются для Elron самыми сложными, поскольку компания полностью зависит от этого. „Ситуация в пятницу была решена AS Eesti Raudtee очень оперативно и в оговоренные сроки. Мы также информировали пассажиров о ходе и графике работ по различным каналам“, - сказал Мяэ.
По словам Мяэ, можно лишь констатировать, что оборудование время от времени дает сбои, и именно это и произошло в пятницу. „Для обеспечения безопасности к техническим сбоям всегда следует относиться серьезно, и именно это и делают Elron и инфраструктурная компания. Подобные технические сбои вызывают понятное возмущение, но тем не менее, время от времени, они случаются и в Эстонии, и во всем мире“.
В общей сложности сбой затронул работу 11 поездов.
„В таких ситуациях остановки движения самое главное, чтобы пассажиры могли продолжить свой путь как можно скорее. Если прогноз показывает, что отказ инфраструктуры продлится дольше обычного, немедленно заказываются замещающие автобусы“, - пояснил глава отдела по коммуникации Elron. Если неисправность устранена или находится в процессе устранения, путешествие продолжится на поезде, который для пассажира является самым быстрым видом транспорта. „Мы всегда стараемся найти решение, чтобы даже в случае неожиданного технического сбоя пассажир как можно быстрее добрался до пункта назначения“, — добавил представитель Elron.
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