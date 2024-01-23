Департамент конкуренции способствовал снижению цен на вывоз мусора в 12 регионах, в том числе в Нарве, Силламяэ и Кохтла-Ярве

Картирование цен на дополнительную услугу компаний по транспортировке отходов компаний Ragn-Sells AS, Ekovir OÜ и Eesti Keskkonnateenused AS (ручная перевозка контейнеров объемом до 800 литров от 11 м) выявило необоснованно высокие цены в нескольких регионах.

Департамент конкуренции проанализировал цены на дополнительные услуги по транспортировке отходов и посчитал, что даже если услуга, предлагаемая компанией, занимающей доминирующее положение на рынке, является дополнительной и заключается по соглашению сторон, цены на эту услугу также должны быть в разумной пропорции к ее экономической ценности. Департамент попросил привести цены на дополнительную услугу в соответствие.

В общей сложности цены на дополнительные услуги по вывозу мусора были изменены в двенадцати регионах, а именно: волости Камбья, Пыльтсамаа, волости Тюри, волости Козе, волости Ляэнеранна, волости Ания, волости Алутагузе, городах Кохтла-Ярве, Нарва, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ, Йыгева. Новые ценники действительны с января 2024 года.

Кроме того, Департамент конкуренции начал процедуру надзора в отношении Eesti Keskkonnateenused AS, чтобы выяснить, соответствуют ли цены на вышеупомянутую дополнительную услугу на территориях вывоза отходов, находящихся в ведении этого оператора, закону о конкуренции.

Департамент конкуренции инициировал картирование цен в ноябре 2023 года после того, как в надзорном производстве, возбужденном против AS Ragn-Sells, было установлено, что повышение цен на дополнительную услугу на участках вывоза мусора в Пярну необоснованно, и в результате компания снизила цену. Публичная версия решения доступна на сайте Департамента конкуренции.

Департамент конкуренции осуществляет госнадзор в сферах конкуренции, электроснабжения, природного газа, централизованного теплоснабжения, почты, коммунального водоснабжения и канализации, железной дороги, авиации и портов.

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