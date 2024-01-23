Новости Эстонии
23.01.2024, 11:35

Европа одобрила инициативу Эстонии по поддержке Украины. Цахкна: так мы инвестируем и в собственную безопасность

 
Президент Украины Владимир Зеленский пожимает руку министру иностранных дел Маргусу Цахкна 11.01.2024
Президент Украины Владимир Зеленский пожимает руку министру иностранных дел Маргусу Цахкна 11.01.2024
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Министры иностранных дел Евросоюза встретились во вторник в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке. По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, по вопросу поддержки Украины в Европе наблюдается прогресс.

По словам Цахкна, решение Эстонии о выделении 0,25% ВВП на военную помощь было очень хорошо принято в Европе. „Это важная инициатива Эстонии. Если бы все страны внесли свой вклад таким образом, мы смогли бы помочь Украине выиграть войну. Это реалистичный сценарий для всех стран ЕС“, - добавил он.

По его словам, Украине явно очень нужны деньги для борьбы, боеприпасы и военная помощь. „К счастью, в Европе есть понимание, что у нас нет времени обсуждать, мы должны принимать решения“, - сказал Цахкна.

RusDelfi
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