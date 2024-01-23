Европа одобрила инициативу Эстонии по поддержке Украины. Цахкна: так мы инвестируем и в собственную безопасность

По словам Цахкна, решение Эстонии о выделении 0,25% ВВП на военную помощь было очень хорошо принято в Европе. „Это важная инициатива Эстонии. Если бы все страны внесли свой вклад таким образом, мы смогли бы помочь Украине выиграть войну. Это реалистичный сценарий для всех стран ЕС“, - добавил он.