23.01.2024, 11:35
Европа одобрила инициативу Эстонии по поддержке Украины. Цахкна: так мы инвестируем и в собственную безопасность
ФОТО: | Delfi Meedia
Министры иностранных дел Евросоюза встретились во вторник в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке. По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, по вопросу поддержки Украины в Европе наблюдается прогресс.
По словам Цахкна, решение Эстонии о выделении 0,25% ВВП на военную помощь было очень хорошо принято в Европе. „Это важная инициатива Эстонии. Если бы все страны внесли свой вклад таким образом, мы смогли бы помочь Украине выиграть войну. Это реалистичный сценарий для всех стран ЕС“, - добавил он.