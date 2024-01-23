Новости Эстонии
23.01.2024, 10:30

Вырклаэв: если у человека есть машина, значит, он достаточно обеспечен, чтобы платить автомобильный налог

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ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

На заседании специальной комиссии Рийгикогу в понедельник обсуждался одобренный правительством проект автомобильного налога, пишет Delfi Ärileht.

По словам председателя специальной комиссии по контролю за госбюджетом Урмаса Рейнсалу, цель законопроекта – навязать эстоноземельцам изменение образа жизни. „Налог на автомобили ограничивает свободу передвижения людей и приводит к постоянному повышению финансовой нагрузки. Это вопрос очень серьезного выбора, который правительство поставило перед обществом“, - подчеркнул он.

На заседание были приглашены министр финансов Март Вырклаэв, министр социальной защиты Сигне Рийсало, представители Эстонского союза автовладельцев, Союза многодетных семей, Союза налогоплательщиков, Союза пенсионеров и Палаты людей с нарушениями здоровья.

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