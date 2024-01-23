Вырклаэв: если у человека есть машина, значит, он достаточно обеспечен, чтобы платить автомобильный налог

По словам председателя специальной комиссии по контролю за госбюджетом Урмаса Рейнсалу, цель законопроекта – навязать эстоноземельцам изменение образа жизни. „Налог на автомобили ограничивает свободу передвижения людей и приводит к постоянному повышению финансовой нагрузки. Это вопрос очень серьезного выбора, который правительство поставило перед обществом“, - подчеркнул он.