23.01.2024, 10:30
Вырклаэв: если у человека есть машина, значит, он достаточно обеспечен, чтобы платить автомобильный налог(79)
ФОТО: | Delfi Meedia
На заседании специальной комиссии Рийгикогу в понедельник обсуждался одобренный правительством проект автомобильного налога, пишет Delfi Ärileht.
По словам председателя специальной комиссии по контролю за госбюджетом Урмаса Рейнсалу, цель законопроекта – навязать эстоноземельцам изменение образа жизни. „Налог на автомобили ограничивает свободу передвижения людей и приводит к постоянному повышению финансовой нагрузки. Это вопрос очень серьезного выбора, который правительство поставило перед обществом“, - подчеркнул он.