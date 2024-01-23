Перепалка и сравнение с Древней Русью: депутат Рийгикогу отказался покидать трибуну(13)
22 января на заседании в Рийгикогу сразу после утверждения повестки дня спикер Лаури Хуссар приглашает к трибуне представителя правительства Эстонской Республики Хейли Тыниссон. Вместо нее за трибуну встает депутат Калле Грюнталь, который многим запомнился в связи со скандалом с использованием топливной карты депутата, после чего покинул ряды EKRE.
Грюнталь что-то говорит Хуссару, но наразборчиво.
„Простите, госпожа Хейли Тыниссон!“ - спокойным тоном повторил Хуссар, тем самым давая понять, кто должен выступать.
„Вы госпожа Хейли Тыниссон?“ - немного повысив голос обратился спикер к Калле Грюнталю. В голосе спикера слышатся нотки сарказма. Грюнталь словно не слышит спикера, продолжает что-то ему говорить.
„Дорогие жители Эстонии!“ - говорит уже в микрофон Грюнталь.
„Нет, извините!“ - перебивает его Хуссар.
„Сегодня проходит забастовка учителей и в знак солидарности с учителями...“ - продолжает свою речь Грюнталь, делая вид, что не слышит спикера. Грюнталь говорит медленно и разборчиво, чтобы донести до зала свою мысль, потому что одновременно говорит и Хуссар.
„Пожалуйста, покиньте трибуну!“ - снова перебил Грюнталя Хуссар. Калле Грюнталь не обращает внимание и продолжает. В следующий момент говорят уже оба одновременно.
Хуссар: „Сейчас к трибуне пригласили госпожу Хейли Тыниссон. Пожалуйста, прошу вас покинуть трибуну Рийгикогу, вас здесь не ждали!“
Грюнталь: „... представитель правительства передает законопроект об автоналоге или моторном транспортном средстве. Забастовка началась“.
Хуссар пытается призвать Грюнталя к порядку. „Пожалуйста, освободите трибуну Рийгикогу!“ - повторяет свою просьбу спикер. Калле Грюнталь продолжает что-то говорить.
„Сейчас я позвал к трибуне Рийгикогу госпожу Хейли Тыниссон. Пожалуйста! Калле Грюнталь, пожалуйста, покиньте трибуну Рийгикогу“, - в очередной раз Хуссар призывает Грюнталя к порядку. Грюнталь игнорирует просьбу Хуссара.
Хуссар не выдерживает и объявляет трехминутный перерыв.
Во время перерыва Грюнталь не покидает трибуну. Хуссар подходит к нему.
„Пожалуйста, без рук!“ - обращается к Хуссару Грюнталь.
„Я не трогаю тебя“, - отвечает Хуссар.
„Я же сказал - 10 минут! Это протест и поддержка учителей“, - отвечает Грюнталь.
„Пожалуйста, уйди“, - просит Хуссар.
„Не уйду“, - отвечает Грюнталь.
Пока продолжается перерыв, Грюнталь поясняет, что согласно Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу не запрещено проводить забастовку. Он говорит, что проявляет солидарность к учителям, которые проводят забастовку.
Начинается заседание.
Хуссар в очередной раз просит Грюнталя покинуть трибуну, напоминая ему, что он не выражал предварительного желания выйти, чтобы передать законопроект или запрос, как это предусмотрено по регламенту Рийгикогу. Хуссар снова напоминает Грюнталю, что он вызвал к трибуне госпожу Тыниссон.
Перепалка:
Грюнталь: „Может быть вы, уважаемый председатель Рийгикогу, объясните, что такое...“
Хуссар: „Пожалуйста, уйдите. Пожалуйста, освободите трибуну Рийгикогу, поскольку вас сейчас сюда не приглашали“.
Грюнталь: „Какие у членов Рийгикогу есть возможности для проведения забастовки?“
Хуссар напоминает депутату парламента Грюнталю, что согласно Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу он может выйти к трибуне и предложить законопроект или сделать запрос. Хуссар снова призывает Грюнталя покинуть трибуну, при этом просит его вести себя цивилизованно.
„Спасибо, уважаемый председатель!“ - отвечает Грюнталь. На секунду складывается впечатление, что он, наконец, внял словам Хуссара.
Пользуясь моментом, Хуссар обращается к депутатам Рийгикогу и интересуется, должен ли Грюнталь покинуть трибуну? Зал отчетливо и громко отвечает: „Даа!“. Но тут же из зала звучит два голоса, один за другим: „Нет!“
„Пожалуйста!“ - говорит Хуссар, как бы констатируя, что большинство депутатов тоже разделяют его предложение.
„Вы слышите! Вы слышите! - указывает Хуссар на реакцию зала. - Калле Грюнталь, пожалуйста покиньте трибуну Рийгикогу!“
„Может, вы поставите на голосование?“ - не сдается Грюнталь.
По всей видимости, Хуссар не выдерживает и на сей раз объявляет 10-минутный перерыв. К началу заседания Грюнталь сидит на своем месте. Слово просит депутат Рийгикогу Мартин Хельме. Хуссар предоставляет ему такую возможность.
Мартин Хельме признается, что не был в зале, когда Грюнталь находился за трибуной. „Правильно ли я понял, что он проводил забастовку в знак солидарности с учителями или протестовал против передачи [законопроекта] о налоге на автомобили?“ - интересуется Мартин Хельме.
Хуссар заверяет, что парламент продолжает работу с учетом соблюдения Закона о регламенте и порядке работы, согласно которому забастовка в зале не предусмотрена.
Мартин Хельме завляет, что в зале возникла странная ситуация. Он сравнивает ее с вече - народным собранием в Древней Руси.
„Одни кричали: „Да!“, а другие кричали: „Нет!“. Будет ли у нас дальше таким образом, что если решения будут приниматься криками „да“ или „нет“, то тот, кто крикнет громче, побеждает? Потому что если так будет, то я могу вам пообещать, что мы всегда будем побеждать“, - предупреждает Мартин Хельме.
Хуссар усмехается и отвечает, что в данном случае была процедура нерегулируемого вопроса.
„И цель заключалась в том, чтобы освободить трибуну, чтобы депутаты Рийгикогу и представитель Правительства Республики могли бы передавать законопроект или запрос. В данном случае мы достигли этого пункта“, - победоносно заявляет Хуссар и приглашает за трибуну Хейли Тыниссон.
Хельме улыбается, встает, машет рукой и выходит из зала. Перепалка заняла 20 минут рабочего времени депутатов, получающих зарплату из госбюджета, формируемого налогоплательщиками.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.