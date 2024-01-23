Перепалка и сравнение с Древней Русью: депутат Рийгикогу отказался покидать трибуну

Пока продолжается перерыв, Грюнталь поясняет, что согласно Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу не запрещено проводить забастовку. Он говорит, что проявляет солидарность к учителям, которые проводят забастовку.

„Я же сказал - 10 минут! Это протест и поддержка учителей“, - отвечает Грюнталь.

Во время перерыва Грюнталь не покидает трибуну. Хуссар подходит к нему.

„Сейчас я позвал к трибуне Рийгикогу госпожу Хейли Тыниссон. Пожалуйста! Калле Грюнталь, пожалуйста, покиньте трибуну Рийгикогу“, - в очередной раз Хуссар призывает Грюнталя к порядку. Грюнталь игнорирует просьбу Хуссара.

Хуссар: „Сейчас к трибуне пригласили госпожу Хейли Тыниссон. Пожалуйста, прошу вас покинуть трибуну Рийгикогу, вас здесь не ждали!“

„Пожалуйста, покиньте трибуну!“ - снова перебил Грюнталя Хуссар. Калле Грюнталь не обращает внимание и продолжает. В следующий момент говорят уже оба одновременно.

„Сегодня проходит забастовка учителей и в знак солидарности с учителями...“ - продолжает свою речь Грюнталь, делая вид, что не слышит спикера. Грюнталь говорит медленно и разборчиво, чтобы донести до зала свою мысль, потому что одновременно говорит и Хуссар.

„Дорогие жители Эстонии!“ - говорит уже в микрофон Грюнталь.

„Вы госпожа Хейли Тыниссон?“ - немного повысив голос обратился спикер к Калле Грюнталю. В голосе спикера слышатся нотки сарказма. Грюнталь словно не слышит спикера, продолжает что-то ему говорить.

Начинается заседание.

Хуссар в очередной раз просит Грюнталя покинуть трибуну, напоминая ему, что он не выражал предварительного желания выйти, чтобы передать законопроект или запрос, как это предусмотрено по регламенту Рийгикогу. Хуссар снова напоминает Грюнталю, что он вызвал к трибуне госпожу Тыниссон.

Перепалка:

Грюнталь: „Может быть вы, уважаемый председатель Рийгикогу, объясните, что такое...“

Хуссар: „Пожалуйста, уйдите. Пожалуйста, освободите трибуну Рийгикогу, поскольку вас сейчас сюда не приглашали“.

Грюнталь: „Какие у членов Рийгикогу есть возможности для проведения забастовки?“

Хуссар напоминает депутату парламента Грюнталю, что согласно Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу он может выйти к трибуне и предложить законопроект или сделать запрос. Хуссар снова призывает Грюнталя покинуть трибуну, при этом просит его вести себя цивилизованно.

„Спасибо, уважаемый председатель!“ - отвечает Грюнталь. На секунду складывается впечатление, что он, наконец, внял словам Хуссара.

Пользуясь моментом, Хуссар обращается к депутатам Рийгикогу и интересуется, должен ли Грюнталь покинуть трибуну? Зал отчетливо и громко отвечает: „Даа!“. Но тут же из зала звучит два голоса, один за другим: „Нет!“

„Пожалуйста!“ - говорит Хуссар, как бы констатируя, что большинство депутатов тоже разделяют его предложение.

„Вы слышите! Вы слышите! - указывает Хуссар на реакцию зала. - Калле Грюнталь, пожалуйста покиньте трибуну Рийгикогу!“

„Может, вы поставите на голосование?“ - не сдается Грюнталь.

По всей видимости, Хуссар не выдерживает и на сей раз объявляет 10-минутный перерыв. К началу заседания Грюнталь сидит на своем месте. Слово просит депутат Рийгикогу Мартин Хельме. Хуссар предоставляет ему такую возможность.

Мартин Хельме признается, что не был в зале, когда Грюнталь находился за трибуной. „Правильно ли я понял, что он проводил забастовку в знак солидарности с учителями или протестовал против передачи [законопроекта] о налоге на автомобили?“ - интересуется Мартин Хельме.