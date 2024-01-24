Дело о наркотиках криптомиллионера Ивана Турыгина: защита уверена, что прокуратура что-то скрывает

По словам Рейнсаара, важно говорить о том, как происходило расследование, предшествовавшее обвинению в хранении наркотиков. Но его мнению, в ходе расследования были допущены существенные нарушения. По оценке защиты, если бы правила были соблюдены, до вещества, которое принесло обвинения, дело бы не дошло.

Ранее Eesti Päevaleht писала о необычайно объемном акте защиты Рейнсаара. „За 30 лет трудового стажа мне не попадался на глаза такой акт защиты“, — судья Айме Ивансон не скрывала своего удивления по поводу того, что против, казалось бы, простого наркообвинения был представлен крайне исчерпывающий защитный акт.

„По всей видимости, для прокуратуры станет проблемой, если общественность узнает, что происходило в доме Ивана Турыгина с 20.11.2022 по 21.11.2022 во время деятельности следственных органов, — сказал Рейнсаар. — Именно желание скрыть эту информацию от общественности и лежит в основе ходатайства прокуратуры“.

Защитник Турыгина Сильвер Рейнсаар сказал в свою очередь, что оснований для объявления дела закрытым нет и что уголовное дело, очевидно, содержит материалы, которые прокуратура не хочет обнародовать.

„Упомянутое уголовное дело по-прежнему находится на стадии досудебного производства, поэтому публичное рассмотрение доказательств, собранных в рамках этого уголовного дела, может нанести вред отправлению правосудия“, - добавила она.

„Прокурор Лийс Вайнола просила объявить заседание частично закрытым, так как против обвиняемого ведется производство по другому уголовному делу, в рамках которого и были случайно обнаружены наркотические вещества“, — пояснила пресс-секретарь прокуратуры Кристийна Кивари.

Турыгин заболел, и основное заседание было отложено. Однако это не помешало провести организационное заседание, на котором прокуратура ходатайствовала о том, чтобы рассматривать дело о наркотиках частично за закрытыми дверями.

Судебное разбирательство по обвинению Ивана Турыгина в хранении наркотиков должно было начаться в понедельник, 22 января. В частности, в его доме во время обыска, проведенного в связи с подозрением в масштабном криптомошенничестве, было обнаружено 1,37 грамма кокаина.

По словам Рейнсаара, вопросы вызывает уже то, как произошло проникновение в дом для обыска. У следователей хоть и имелось разрешение на обыск дома Турыгина, но не имелось разрешения сделать это через другой участок Турыгина. На втором участке находился огороженный подъезд к дому Турыгина. Шлагбаум следователи преодолели, просто проехав вслед за автомобилем, имевшим право пользования дорогой.

Что касается объявления дела частично закрытым, то Рейнсаар отмечает, что содержание ходатайства ничем конкретным не обосновано, но более точные мнения будут представлены суду.

„Как бы то ни было, суд должен быть публичным, потому что люди имеют право знать, что и почему происходит в суде. Также это может побудить следственные органы в будущем более внимательно относиться к правам человека“, — сказал Рейнсаар Eesti Päevaleht.

Присяжный адвокат Карл Каск, который является представителем Турыгина в деле об экстрадиции и защитником по обвинению в крупном мошенничестве, сказал Eesti Päevaleht, что налицо попытка обвинения скрыть от общественности детали процесса.

„Когда мы после обыска и ареста обоих мужчин обратились в прокуратуру с просьбой предъявить обвинительное заключение США, нам было отказано, хотя обвинительное заключение в США является публичным документом. Когда мы в административном суде пожелали, чтобы суд потребовал запись заседания правительства или хотя бы протокол заседания, этого сделано не было. Когда в уездном суде обсуждалось продление ареста при „исключительных обстоятельствах“, прокуратура потребовала, чтобы пресса не участвовала в слушаниях. Сейчас мы имеем дело с еще одним примером того, что это хотят сохранить в тайне“, — сказал Каск.

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