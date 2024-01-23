Сводка за сутки: полиция задержала 17 пьяных водителей, погиб один человек и несколько пострадали

В понедельник, 23 января, в 15:32 произошла авария на 6 км шоссе Аудру-Тыстамаа-Нурмси в Пярнумаа, где 81-летний мужчина на легковом автомобиле Hyundai I40 съехал с дороги вправо и сбил стоявший на обочине легковой автомобиль Volkswagen Golf, который ранее также вылетел с дороги, и стоявшего возле него водителя, 38-летнего мужчину. Пассажира Volkswagen Golf, 38-летнего мужчину, доставили в больницу.

В 15:48 произошла авария на 5 км шоссе Саку-Лаагри в волости Саку в Харьюмаа, где находившийся за рулем микроавтобуса Renault Master 43-летний мужчина не справился с управлением, в результате чего транспортное средство отклонилось на встречную полосу и столкнулось с ехавшим навстречу грузовиком Volvo FH, которым управлял 62-летний мужчина. Водитель микроавтобуса погиб на месте. Точные обстоятельства аварии устанавливаются.

В 16:47 произошла авария на 36 км шоссе Ягала-Кяравете в волости Ания в Харьюмаа, где 25-летняя женщина не справилась на повороте с управлением легкового автомобиля Toyota Corolla, в результате чего транспортное средство столкнулось с ехавшим навстречу легковым автомобилем Ford S-Max, которым управляла 51-летняя женщина. В результате удара Toyota вылетела в кювет. Водители обоих авто были доставлены в больницу.

Кроме этого, произошла авария в Вильяндимаа, где около двух часов дня на шоссе Сууре-Яаани-Навести из-за скользкой дороги грузовик съехал с дороги. В Этой аварии, к счастью, люди не пострадали.

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