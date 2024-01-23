12 456 женщин получат приглашение принять участие в исследовании здоровья женского населения

„Нам, как врачам, важно, чтобы решения и подходы, касающиеся женского здоровья, были научно обоснованными. Каждые десять лет мы проводим среди женщин Эстонии крупное исследование их здоровья, чтобы получить представление об изменениях, происходящих в течение длительного времени, и принимать лучшие решения в этой области. Исследование 2024 года будет более масштабным, чем предыдущие – впервые в него включено более 12 000 женщин в возрасте от 16 до 59 лет,“ – рассказала профессор Тартуского университета по специальности „акушерство и гинекология“ и врач-гинеколог женской клиники университета Хелле Карро.

Исследование начнется 24 января, когда приглашение на участие будет отправлено по электронной почте 12 456 женщинам. Вопросы исследования затрагивают такие темы, как поведение в области здоровья и сексуальные отношения, использование медицинских услуг, их доступность и удовлетворённость ими, а также факторы, влияющие на здоровье женщин, такие как переживание насилия или экономическое благополучие.

„Каждая женщина имеет свой уникальный опыт, и чем больше ответов мы получим, тем более достоверной будет картина о проблемах, ожиданиях и потребностях. Например, в ходе исследования 2014 года мы узнали, что каждая десятая женщина в Эстонии испытывает физическое, психологическое и сексуальное насилие в детстве и/ или в зрелом возрасте. Ранее были известны только зарегистрированные случаи насилия, и большая часть проблемы оставалась скрытой,“ - объяснила профессор Хелле Карро.

В исследовании 2024 года также будет уделено внимание ранее не изученным темам, таким как влияние пандемии COVID-19 на решения женщин в связи с их сексуальным здоровьем, и на доступность услуг. Впервые будут изучаться проблемы, связанные с переходным возрастом женщин, а также влияние менструации на участие в школьной или рабочей жизни и на качество жизни женщин.