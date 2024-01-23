Анетт Контавейт даст уроки тенниса на роскошном курорте

„Привет всем из очень холодной и снежной Эстонии. Хочу сообщить, что с 12 по 20 февраля я буду в Соневе, где буду давать уроки тенниса. Так что я надеюсь увидеть вас там, чтобы поиграть в теннис. Я очень взволнована и очень жду этого“, - заявила Контавейт в Instagram.

Сонева - это сеть курортов с роскошными номерами на Мальдивах и в Таиланде.

Контавейт, завершившая профессиональную карьеру в возрасте 27 лет, дошла до финалов 16 турниров WTA, выиграв шесть из них. В 2021 году Контавейт стала первой эстонкой, дошедшей до финала турнира WTA, где проиграла Гарбинье Мугуруса

В мировом рейтинге Контавейт поднялась на высшую позицию в своей карьере в июне 2022 года, когда стала второй ракеткой мира.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .