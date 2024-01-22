ФОТО и ВИДЕО | Серьезная авария в Ания: водители столкнувшихся автомобилей в больнице

Как сообщает полиция, 25-летняя женщина на Toyota ехала в сторону Аэгвиду, но при выходе из поворота не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство занесло и оно столкнулась с ехавшим навстречу Ford. От удара автомобиль Toyota вылетел в кювет.

За рулем Ford находилась 51-летняя женщина. Еще в автомобиле ехали один пассажир и две собаки, одна из которых в результате случившегося убежала. В Toyota кроме водителя никого не было.

Оба водителя были доставлены на скорой в больницу.

Информации о сбежавшем животного пока нет.

Движение регулирует полиция.

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