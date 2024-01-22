ФОТО и ВИДЕО | Серьезная авария в Ания: водители столкнувшихся автомобилей в больнице
В понедельник, 22 января, в 16:47 на 35 км шоссе Ягала-Кяравете в деревне Пиллапалу в волости Ания в Харьюмаа произошла тяжелая авария. По имеющимся данным, произошло столкновение двух легковых авто.
Как сообщает полиция, 25-летняя женщина на Toyota ехала в сторону Аэгвиду, но при выходе из поворота не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство занесло и оно столкнулась с ехавшим навстречу Ford. От удара автомобиль Toyota вылетел в кювет.
За рулем Ford находилась 51-летняя женщина. Еще в автомобиле ехали один пассажир и две собаки, одна из которых в результате случившегося убежала. В Toyota кроме водителя никого не было.
Оба водителя были доставлены на скорой в больницу.
Информации о сбежавшем животного пока нет.
Движение регулирует полиция.
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