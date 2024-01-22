SKY Радио сохраняет позицию самой популярной русскоязычной музыкальной радиостанции

Согласно результатам исследования, в последние полгода - в период с июля по декабрь 2023 года, в неделю SKY Радио слушают 71 тысяча человек. На втором месте с 60 тысячами слушателей „Русское Радио“, которое начиная с 1 января после изменения формата носит название Super Радио.

Самым популярным радиошоу на русском языке среди коммерческих радиостанций Эстонии по-прежнему является вечернее шоу Drive Time на SKY Радио - 34 000 слушателей в неделю.

По данным Kantar Emor, за период с июля 2023 года по декабрь 2023 года в течение недели показатели слушаемости коммерческих русскоязычных станций Эстонии были следующими:

SKY Радио – 71 000

Русское Радио – 60 000

Народное радио – 60 000

Юмор FM – 50 000

DFM – 45 000

Star FM Plus – 21 000

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