SKY Радио сохраняет позицию самой популярной русскоязычной музыкальной радиостанции
Как показало исследование социологической фирмы Kantar Emor, SKY Радио остается самой популярной в Эстонии коммерческой радиостанцией на русском языке.
Согласно результатам исследования, в последние полгода - в период с июля по декабрь 2023 года, в неделю SKY Радио слушают 71 тысяча человек. На втором месте с 60 тысячами слушателей „Русское Радио“, которое начиная с 1 января после изменения формата носит название Super Радио.
Самым популярным радиошоу на русском языке среди коммерческих радиостанций Эстонии по-прежнему является вечернее шоу Drive Time на SKY Радио - 34 000 слушателей в неделю.
По данным Kantar Emor, за период с июля 2023 года по декабрь 2023 года в течение недели показатели слушаемости коммерческих русскоязычных станций Эстонии были следующими:
SKY Радио – 71 000
Русское Радио – 60 000
Народное радио – 60 000
Юмор FM – 50 000
DFM – 45 000
Star FM Plus – 21 000
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