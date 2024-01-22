Новости Эстонии
22.01.2024, 18:38

Дороги очень скользкие! Для ряда регионов введен особый режим

 
ФОТО: ARGO INGVER | DELFI MEEDIA

Особый режим обслуживания, означающий, что дорожным службам требуется больше времени, чем обычно, для проведения работ по расчистке дорог, введен на государственных дорогах в Ляэне-Вирумаа, Ида-Вирумаа, Ярвамаа, Йыгевамаа, Тартумаа, Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа.

Крупные государственные шоссе сейчас заснеженные, местами там гололед. На второстепенных дорогах проходимость затруднена. Из-за метели и осадков видимость на дорогах может быть ограничена.

Для поддержания дорог в надлежащем состоянии Транспортный департамент использует все имеющиеся в его распоряжении ресурсы, но требуемый уровень состояния дорог не везде всё-таки обеспечен. Прежде всего из-за погодных условий стали очень труднопроходимыми второстепенные дороги.

Согласно прогнозу погоды во многих местах вечером будет идти мокрый снег и дождь, кое-где возможен ледяной дождь, в Восточной Эстонии пройдет снег. С полуночи, начиная с западной части страны, осадки будут ослабевать. Во многих местах возможен гололед и туман. На северном побережье метель, ветер порывами до 25 м/с.

Транспортный департамент просит участников дорожного движения быть в зоне осадков особенно внимательными, избегать опасных маневров, снижать скорость и держать более длинную дистанцию. Каждый водитель должен учитывать, что максимально разрешенная скорость не является обязательной и неуместна при метели, плотных осадках и на скользкой дороге. Планируя поездку, нужно учитывать, что она займет больше времени, чем обычно.

Транспортный департамент принимает от участников дорожного движения информацию о дорожных условиях по телефону 1247. Дополнительную информацию о дорожных условиях и ограничениях можно найти здесь.

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