Дороги очень скользкие! Для ряда регионов введен особый режим
Особый режим обслуживания, означающий, что дорожным службам требуется больше времени, чем обычно, для проведения работ по расчистке дорог, введен на государственных дорогах в Ляэне-Вирумаа, Ида-Вирумаа, Ярвамаа, Йыгевамаа, Тартумаа, Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа.
Крупные государственные шоссе сейчас заснеженные, местами там гололед. На второстепенных дорогах проходимость затруднена. Из-за метели и осадков видимость на дорогах может быть ограничена.
Для поддержания дорог в надлежащем состоянии Транспортный департамент использует все имеющиеся в его распоряжении ресурсы, но требуемый уровень состояния дорог не везде всё-таки обеспечен. Прежде всего из-за погодных условий стали очень труднопроходимыми второстепенные дороги.
Согласно прогнозу погоды во многих местах вечером будет идти мокрый снег и дождь, кое-где возможен ледяной дождь, в Восточной Эстонии пройдет снег. С полуночи, начиная с западной части страны, осадки будут ослабевать. Во многих местах возможен гололед и туман. На северном побережье метель, ветер порывами до 25 м/с.
Транспортный департамент просит участников дорожного движения быть в зоне осадков особенно внимательными, избегать опасных маневров, снижать скорость и держать более длинную дистанцию. Каждый водитель должен учитывать, что максимально разрешенная скорость не является обязательной и неуместна при метели, плотных осадках и на скользкой дороге. Планируя поездку, нужно учитывать, что она займет больше времени, чем обычно.
Транспортный департамент принимает от участников дорожного движения информацию о дорожных условиях по телефону 1247. Дополнительную информацию о дорожных условиях и ограничениях можно найти здесь.
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