Дороги очень скользкие! Для ряда регионов введен особый режим

Крупные государственные шоссе сейчас заснеженные, местами там гололед. На второстепенных дорогах проходимость затруднена. Из-за метели и осадков видимость на дорогах может быть ограничена.

Для поддержания дорог в надлежащем состоянии Транспортный департамент использует все имеющиеся в его распоряжении ресурсы, но требуемый уровень состояния дорог не везде всё-таки обеспечен. Прежде всего из-за погодных условий стали очень труднопроходимыми второстепенные дороги.

Согласно прогнозу погоды во многих местах вечером будет идти мокрый снег и дождь, кое-где возможен ледяной дождь, в Восточной Эстонии пройдет снег. С полуночи, начиная с западной части страны, осадки будут ослабевать. Во многих местах возможен гололед и туман. На северном побережье метель, ветер порывами до 25 м/с.

Транспортный департамент просит участников дорожного движения быть в зоне осадков особенно внимательными, избегать опасных маневров, снижать скорость и держать более длинную дистанцию. Каждый водитель должен учитывать, что максимально разрешенная скорость не является обязательной и неуместна при метели, плотных осадках и на скользкой дороге. Планируя поездку, нужно учитывать, что она займет больше времени, чем обычно.

Транспортный департамент принимает от участников дорожного движения информацию о дорожных условиях по телефону 1247. Дополнительную информацию о дорожных условиях и ограничениях можно найти здесь.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.