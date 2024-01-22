22.01.2024, 21:00
ФОТО ИЗ ЗАЛА СУДА | Ряды свидетелей со стороны Майлис Репс заметно редеют
В судебной саге Майлис Репс заметно поредеют ряды трех десятков свидетелей. Газета Eesti Päevaleht сообщает из зала суда об очередном заседании на процессе по делу бывшего министра образования и науки.
Представший сегодня на судебном процессе по делу Майлис Репс в качестве свидетеля бывший сотрудник административного отдела Министерства образования и науки (HTM) Райво Илласте наглядно продемонстрировал проблему, с которой столкнулись Майлис Репс и ее адвокат Пауль Керес: среди вызванных на свидетельскую скамью мало тех, чья память была бы полезна в контексте всей этой юридической саги.