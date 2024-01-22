В Харьюмаа в тяжелой аварии погиб 43-летний мужчина
Сегодня в 15:48 центр тревоги получил сообщение о том, что на 4-м км шоссе Саку - Лаагри (поселок Тянассилма) столкнулись грузовик и фургон.
Как сообщил оперативный дежурный Ляэне-Харьюского отделения полиции Магнус Муйдик, по предварительным данным, водитель фургона потерял контроль над машиной, и ее вынесло на скользкой дороге на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовиком.
В результате ДТП тяжелую травму получил водитель фургона - 43-летний мужчина, который скончался на месте аварии.
Водитель грузовика - 62-летний мужчина - был трезв и имеет водительские права соответствующей категории. Он получил в ДТП легкие повреждения.
Полиция просит участников дорожного движения в сложных зимних дорожных условиях (снегопад, гололед, плохая видимость) держать более длинную дистанцию.
На месте работает полиция.
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