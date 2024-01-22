ЧП и криминал
22.01.2024, 15:55

ВИДЕО | Настоящее безумие! Легковушка чудом избежала столкновения с грузовиком

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На прошлой неделе, 18 января, водитель Audi совершил очень опасный маневр на мосту Ихасте в Тарту.

От столкновения с ехавшим навстречу грузовиком легковушку спасло лишь чудо.

Информация и видео дошли и до тартуского отделения полиции, сотрудники которого свяжутся с водителем и вызовут его в участок. После этого будет решено, что делать дальше, сообщил Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск.

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