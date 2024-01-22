ВИДЕО | Настоящее безумие! Легковушка чудом избежала столкновения с грузовиком

Информация и видео дошли и до тартуского отделения полиции, сотрудники которого свяжутся с водителем и вызовут его в участок. После этого будет решено, что делать дальше, сообщил Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск.