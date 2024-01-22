Новости Эстонии
22.01.2024, 19:40

ИНТЕРВЬЮ | Директор мустамяэской школы: „У нас учителя идейные, но если кто-то во время забастовки идет в спа, мы не можем это запретить“

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Директор Таллиннской Мустамяэской гуманитарной гимназии Карен Сукиасян
Директор Таллиннской Мустамяэской гуманитарной гимназии Карен Сукиасян
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

В первый день бессрочной забастовки учителей репортеры RusDelfi посетили Таллиннскую Мустамяэскую гуманитарную гимназию и пообщались с ее директором Кареном Сукиасяном. Он объяснил, какую роль в забастовке выполняет директор школы, что происходит в учебном заведении, а также рассказал, что в это время разрешено делать учителям, которые бастуют.

Как долго учителя вашей школы планируют бастовать?

Изначально решено неделю. Но ситуация может измениться. Я в эти процессы не лезу, у учителей есть streigijuht (руководитель забастовки - прим.ред.). Он с учителями сейчас на демонстрации на Тоомпеа. Каждое утро учителя должны оповещать директора о том, кто участвует в забастовке.

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RusDelfi
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