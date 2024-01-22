22.01.2024, 19:40
ИНТЕРВЬЮ | Директор мустамяэской школы: „У нас учителя идейные, но если кто-то во время забастовки идет в спа, мы не можем это запретить“(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
В первый день бессрочной забастовки учителей репортеры RusDelfi посетили Таллиннскую Мустамяэскую гуманитарную гимназию и пообщались с ее директором Кареном Сукиасяном. Он объяснил, какую роль в забастовке выполняет директор школы, что происходит в учебном заведении, а также рассказал, что в это время разрешено делать учителям, которые бастуют.