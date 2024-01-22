ИНТЕРВЬЮ | Директор мустамяэской школы: „У нас учителя идейные, но если кто-то во время забастовки идет в спа, мы не можем это запретить“

Как долго учителя вашей школы планируют бастовать?

Изначально решено неделю. Но ситуация может измениться. Я в эти процессы не лезу, у учителей есть streigijuht (руководитель забастовки - прим.ред.). Он с учителями сейчас на демонстрации на Тоомпеа. Каждое утро учителя должны оповещать директора о том, кто участвует в забастовке.