Экономика
28.01.2024, 12:15

Расточительство пищевых продуктов: покупатели стали вести себя по-другому. В ресторанах идет ювелирная работа

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: PRIIT SIMSON | DELFI MEEDIA

Торговые сети заверяют, что занимаются сокращением объема отходов пищевых продуктов, и что эта тема важна. Заметно вырос интерес покупателей к кампаниям. В ресторанах идет очень точный учет, потому что сырье стало дорогим, пишет Ärileht.

Директор по маркетингу и коммуникациям торговой сети Prisma Лийна Пярлин рассказала, что компания активно работает над сокращением пищевых отходов как развивая свои системы заказов, так и предлагая скидки на продукты, срок годности которых истекает в этот же день. Она добавила, что сеть также сотрудничает с Продуктовым банком, куда жертвуются продукты, которые не были куплены и срок годности которых заканчивается. За год они передают в Продуктовый банк почти 206 тонн продуктов питания.

Пярлин отметила, что с утра делается скидка на продукты с последним днем срока годности в 30%, а с 20 часов — 60%. „Из-за нынешней экономической ситуации вырос интерес покупателей к продуктам с последним днем срока годности — в 2023 году таких продуктов было куплено на 51% больше, чем годом ранее“, - сообщила Пярлин. В магазинах сети имеются также корзины для смузи, куда складываются продаваемые по льготной цене фрукты и овощи с единичными или небольшими пятнами, которые пригодны для немедленного употребления.

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