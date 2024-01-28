28.01.2024, 12:15
Расточительство пищевых продуктов: покупатели стали вести себя по-другому. В ресторанах идет ювелирная работа
ФОТО: PRIIT SIMSON | DELFI MEEDIA
Торговые сети заверяют, что занимаются сокращением объема отходов пищевых продуктов, и что эта тема важна. Заметно вырос интерес покупателей к кампаниям. В ресторанах идет очень точный учет, потому что сырье стало дорогим, пишет Ärileht.
Директор по маркетингу и коммуникациям торговой сети Prisma Лийна Пярлин рассказала, что компания активно работает над сокращением пищевых отходов как развивая свои системы заказов, так и предлагая скидки на продукты, срок годности которых истекает в этот же день. Она добавила, что сеть также сотрудничает с Продуктовым банком, куда жертвуются продукты, которые не были куплены и срок годности которых заканчивается. За год они передают в Продуктовый банк почти 206 тонн продуктов питания.