Расточительство пищевых продуктов: покупатели стали вести себя по-другому. В ресторанах идет ювелирная работа

Директор по маркетингу и коммуникациям торговой сети Prisma Лийна Пярлин рассказала, что компания активно работает над сокращением пищевых отходов как развивая свои системы заказов, так и предлагая скидки на продукты, срок годности которых истекает в этот же день. Она добавила, что сеть также сотрудничает с Продуктовым банком, куда жертвуются продукты, которые не были куплены и срок годности которых заканчивается. За год они передают в Продуктовый банк почти 206 тонн продуктов питания.