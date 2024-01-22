ВИДЕО RUSDELFI | Директора таллиннских русских школ рассказали, почему поддержали забастовку

Директор Таллиннской 53-й средней школы Катри Сийкки говорит, что учителя школы решили проявить свою гражданскую позицию и приняли участие в забастовке. „Чтобы образование было качественное, чтобы у нас в школе были учителя, мы должны говорить о том, что это большая проблема“, - говорит Сийкки о решении коллег.

Директор признает, что в школе есть преподаватели, которые не захотели принимать участие в забастовке. Свое решение они никак не объяснили. „Просто люди не хотят. Люди хотят быть с теми детьми, которые придут в школу“, - говорит она. Другие учителя, которые не принимают участие в забастовке, могут проводить уроки онлайн из дома.

Директор Таллиннской Мустамяэской гуманитарной гимназии Карен Сукиасян говорит, что учителя школы, которые принимают участие в забастовке, готовы бастовать всю неделю. По его словам, в забастовке принимает участие почти весь коллектив - 52 человека. Всего в школе работает около 60 человек.

Впрочем, по словам Сукиасяна, это даже и хорошо, что остались учителя, которые не бастуют, поскольку необходимо обеспечить учебный процесс для 1-3 классов.

Директор говорит: учителя хотят добиться обещаний, которые давала коалиция, что к 2027 году зарплата учителя составит как минимум 120% от средней по стране. „Сейчас они пытаются достичь этой договоренности“, - поясняет он.

Сукиасян выражает надежду, что правительство Каи Каллас пойдет навстречу бастующим учителям. „Мы живем в демократическом государстве, и предвыборные обещания надо выполнять“, - говорит директор.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.