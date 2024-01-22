Пропавшую 41-летнюю Кристину нашли

Вчера вечером обеспокоенные родственники сообщили, что 19 января 41-летняя женщина ушла из своего дома и до сих пор не вернулась. В последний раз Кристину видели 19 января около 13:00 в тапаском магазине Grossi. Телефон женщина оставила дома.

Сообщалось, что сотрудники полиции поговорили с близкими Кристины, собрали информацию о возможных местах, где она может находиться, но, к сожалению, поиски результатов не дали.

Однако позднее пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Пирьё Нейссаар сообщила, что полицейские продолжили поиски Кристины и в ходе проверки одного из адресов нашли ее. С женщиной всё в порядке.

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