Новости Эстонии
22.01.2024, 20:20

ГАЛЕРЕЯ | Пустые классы, массовый митинг и азбука для Каи Каллас. Забастовка учителей в фотографиях Delfi

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Митинг на Тоомпеа
Митинг на Тоомпеа
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

В понедельник началась бессрочная забастовка учителей. Фотокорреспонденты Delfi побывали в школах, митинге возле Рийгикогу и на переговорах правительства по поводу роста зарплат работников образования. Смотрите фото, как это было!

Главное требование Союза работников образования - рост зарплат до 1835 евро в месяц в этом году. На это прямо сейчас нужно 10.8 евро. Затем глава союза Реэмо Вольтри сказал, что они будут согласны, что зарплату в этом году не поднимут, но будет сразу подписан коллективный договор на рост заработной платы до 1950 евро в 2025-2027 годах.

К забастовке присоединилось 330 школ и почти 10 тысяч учителей. Многие собираются бастовать три дня, кто-то готов пойти дальше. Политики и союз продолжают искать решение в трудовом споре.

10 утра в тартуской школе в гардеробе висят только пакеты со сменной обувью.
Гуманитарная гимназия в Мустамяэ. В коридорах только несколько педагогов.
Стулья с парт даже не снимали.
В 53-й школе не все присоединились к забастовке
Во многих заведениях организовали занятия по интересам для начальных классов.
В 10 утра начался митинг в поддержку учителей. Лозунги были как и прежне: учитель достоин хорошей зарплаты, образование - защита государства, хватит обещать и не делать.
На месте было более 500 человек
Одним из первых выступил мэр Таллинна Михаил Кылварт, который поддерживает забастовку
Министр образования и науки Кристина Каллас тоже пришла на место. Она заявлял, что защищает учителей и делает все возможное, чтобы найти деньги. Тоже делают и соцдемы. Реформисты против.
Глава Союза работников образования Реэмо Вольтри после митинга пришел в Стенбок, чтобы подарить Кае Каллас азбуку, а Марту Вырклаеву учебник по математике.
В 13 часов правительство собралось обсудить забастовку и рост зарплат. В пятницу договориться не получилось - деньги не нашли.
Затем прошли переговоры о подписании коллективного договора. Кажется, к соглашению не пришли.

Правительство, Союз работников образования и Министерство образования продолжат искать решение проблемы. Союз сказал, что готов идти на уступки, но также не исключает длительных забастовок и новых протестов.

По результатам переговоров стало известно - деньги не нашли, забастовка продолжается.

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