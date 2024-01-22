ГАЛЕРЕЯ | Пустые классы, массовый митинг и азбука для Каи Каллас. Забастовка учителей в фотографиях Delfi

Главное требование Союза работников образования - рост зарплат до 1835 евро в месяц в этом году. На это прямо сейчас нужно 10.8 евро. Затем глава союза Реэмо Вольтри сказал, что они будут согласны, что зарплату в этом году не поднимут, но будет сразу подписан коллективный договор на рост заработной платы до 1950 евро в 2025-2027 годах.