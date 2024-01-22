ГАЛЕРЕЯ | Пустые классы, массовый митинг и азбука для Каи Каллас. Забастовка учителей в фотографиях Delfi(3)
В понедельник началась бессрочная забастовка учителей. Фотокорреспонденты Delfi побывали в школах, митинге возле Рийгикогу и на переговорах правительства по поводу роста зарплат работников образования. Смотрите фото, как это было!
Главное требование Союза работников образования - рост зарплат до 1835 евро в месяц в этом году. На это прямо сейчас нужно 10.8 евро. Затем глава союза Реэмо Вольтри сказал, что они будут согласны, что зарплату в этом году не поднимут, но будет сразу подписан коллективный договор на рост заработной платы до 1950 евро в 2025-2027 годах.
К забастовке присоединилось 330 школ и почти 10 тысяч учителей. Многие собираются бастовать три дня, кто-то готов пойти дальше. Политики и союз продолжают искать решение в трудовом споре.
Правительство, Союз работников образования и Министерство образования продолжат искать решение проблемы. Союз сказал, что готов идти на уступки, но также не исключает длительных забастовок и новых протестов.
По результатам переговоров стало известно - деньги не нашли, забастовка продолжается.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.