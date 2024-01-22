Цахкна: министр финансов пытается создать впечатление, что забастовка – это проблема только министра образования

„Эстония находится в кризисе образования, причина которого - годами не проводившиеся реформы и пустые обещания всех политических партий о том, что зарплата учителей должна составлять 120% от средней по Эстонии. Однако понятно, что работники образования стояли сегодня на Тоомпеа не только ради приличной зарплаты. Проблемы в нашей системе образования шире и могут быть решены, если правительство сядет за стол переговоров с учителями и местными властями. Лучше всего это можно сделать в условиях мира, если, к сожалению, в коалиции не будет консенсуса по поиску необходимых 10 миллионов евро“, — начал пост Цахкна.

Цахкна добавил, что министр образования сделала все возможное, чтобы предотвратить забастовку. „Непосредственно перед утверждением госбюджета на 2024 год она нашла в бюджете министерства дополнительные 8 миллионов евро. Однако министр финансов пытается создать впечатление, что забастовка — проблема только министра образования. Это не так, это проблема всего общества и всей власти, которую надо решать сообща“, — сказал он.

Цахкна отметил, что кризис в сфере образования должны решить все политические партии сообща. „Все политические партии давали обещания — теперь они должны быть выполнены“, — сказал он.

„Понимание министра финансов о том, что министр образования должна сократить расходы бюджета министерства на 200 миллионов, неадекватно — эти деньги придется выкраивать за счет науки и образования, о поддержки которых также сообща договорились политические партии“, — сказал он и добавил, что в образование необходимо постоянно инвестировать. „В противном случае после составления государственного бюджета в общественной дискуссии мы постоянно будем использовать одни и те же тезисы“.

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