Экономика
23.01.2024, 07:00

„Дождались“: Telia сообщила клиентам о значительном повышении цен

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Новые услуги не добавятся

  • Потребителям самых скромных услуг придется платить Telia дополнительно 43 евро в год

Telia
Telia
ФОТО: FOTO: MARGUS PAHV | DELFI MEEDIA

Телекоммуникационная компания Telia, всего несколько дней назад выпустившая предупреждение об обновлении своего портфеля услуг, сегодня объявила, что это на самом деле означает для клиентов: с 1 марта стоит ожидать существенного повышения цен на все домашние сетевые услуги, пишет Forte.

Письмо Telia клиентам, разосланное в понедельник, озаглавлено „Спасибо за использование наших услуг!“

И дальше невесело: „Чтобы продолжать предлагать уникальный и универсальный качественный контент и постоянно развивать телевизионные услуги в изменившейся бизнес-среде и с ростом затрат, мы повысим цены на некоторые услуги Telia TV с 01.03.2024.“

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