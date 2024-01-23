23.01.2024, 07:00
„Дождались“: Telia сообщила клиентам о значительном повышении цен(17)
Новые услуги не добавятся
Потребителям самых скромных услуг придется платить Telia дополнительно 43 евро в год
ФОТО: FOTO: MARGUS PAHV | DELFI MEEDIA
Телекоммуникационная компания Telia, всего несколько дней назад выпустившая предупреждение об обновлении своего портфеля услуг, сегодня объявила, что это на самом деле означает для клиентов: с 1 марта стоит ожидать существенного повышения цен на все домашние сетевые услуги, пишет Forte.