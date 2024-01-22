ФОТО | Правительство обсудило вопрос о повышении зарплат учителей, но опять ни к чему не пришло(7)
Сегодня в 13 часов состоялось заседание совета коалиции, на котором члены правительства продолжили обсуждение вопроса о том, как разрешить трудовой спор учителей. И снова никакого соглашения достигнуть не удалось.
После этой встречи министр образования Кристина Каллас встретится с Союзом работников образования Эстонии.
Политики Партии реформ по-прежнему придерживаются мнения, что недостающие деньги должна найти Кристина Каллас (Eesti 200) внутри своего министерства.
Сегодня, 22 января, учителя общеобразовательных школ начали бессрочную забастовку с требованием повысить минимальную зарплату.
Правительство обсуждало вопрос поиска средств для повышения учительских зарплат в пятницу, но к соглашению тогда тоже не пришло. Как сообщила в министр образования и науки Кристина Каллас, в пятницу при особом мнении остались представители Партии реформ.
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