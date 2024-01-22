Новости Эстонии
22.01.2024, 15:34

РЕПОРТАЖ | Небастующие учителя подстраховывают коллег, гимназисты учат математику в двойном объеме. Что происходит в столичной школе во время забастовки?

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Директор столичной 53-й средней школы Катри Сийкки
Директор столичной 53-й средней школы Катри Сийкки
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Восемь утра, темнота и ветер. Школа открыта, но что-то не так. Нет привычного шума и опаздывающих учеников. Сегодня первый день бессрочной забастовки учителей. Репортер RusDelfi провел утро понедельника в 53-й школе, которая будет бастовать минимум три дня.

Директор школы Катри Сийкки на своем привычном посту - у входа. Встречает сотрудников и единичных учеников. Пока мы ждем в фойе, успеваем застать пришедшего по ошибке пятиклассника. „Ага, родители eKool не проверяли“, - констатирует Катри и отправляет сонного школьника в гардероб. Уроки у него начнутся в 9 вместо обычных 8 часов. Придется подождать.

Вся информация, говорит директор, была отправлена родителям. Предметы пятому классу, как и ученикам начальной школы и гимназии, будут давать учителя, которые отказались от участия в забастовке. Таких в школе порядка 18, в забастовке участвует 53 педагога и три учителя поддерживает. Некоторые преподаватели на больничном.

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