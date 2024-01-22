22.01.2024, 15:34
РЕПОРТАЖ | Небастующие учителя подстраховывают коллег, гимназисты учат математику в двойном объеме. Что происходит в столичной школе во время забастовки?(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
Восемь утра, темнота и ветер. Школа открыта, но что-то не так. Нет привычного шума и опаздывающих учеников. Сегодня первый день бессрочной забастовки учителей. Репортер RusDelfi провел утро понедельника в 53-й школе, которая будет бастовать минимум три дня.
Директор школы Катри Сийкки на своем привычном посту - у входа. Встречает сотрудников и единичных учеников. Пока мы ждем в фойе, успеваем застать пришедшего по ошибке пятиклассника. „Ага, родители eKool не проверяли“, - констатирует Катри и отправляет сонного школьника в гардероб. Уроки у него начнутся в 9 вместо обычных 8 часов. Придется подождать.