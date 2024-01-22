РЕПОРТАЖ | Небастующие учителя подстраховывают коллег, гимназисты учат математику в двойном объеме. Что происходит в столичной школе во время забастовки?

Директор школы Катри Сийкки на своем привычном посту - у входа. Встречает сотрудников и единичных учеников. Пока мы ждем в фойе, успеваем застать пришедшего по ошибке пятиклассника. „Ага, родители eKool не проверяли“, - констатирует Катри и отправляет сонного школьника в гардероб. Уроки у него начнутся в 9 вместо обычных 8 часов. Придется подождать.

Вся информация, говорит директор, была отправлена родителям. Предметы пятому классу, как и ученикам начальной школы и гимназии, будут давать учителя, которые отказались от участия в забастовке. Таких в школе порядка 18, в забастовке участвует 53 педагога и три учителя поддерживает. Некоторые преподаватели на больничном.