Союз городов и волостей: самоуправления до сих пор ждут приказа министра образования, чтобы учителя получили уже обещанную прибавку

„На данный момент дело выглядит так, что единственным юридическим документом, на который могут опираться местные самоуправления при выплате минимальной зарплаты учителям, является принятый Рийгикогу государственный бюджет 2024 года, где не учтены найденные министром в своей сфере управления 5,35 миллиона евро. В публичной коммуникации уже говорится только о новой минимальной ставке, которая составляет 1803 евро, но ни у местных самоуправлений, ни у учителей нет юридической уверенности, что рост зарплаты соответственно установленной правительством минимальной ставкой произойдет уже в январе. Потому что у местных самоуправлений нет соответствующего документа, на основании которого можно было бы выплачивать новую минимальную ставку. Вызывает беспокойство то, что январь уже скоро заканчивается, а обещанный приказ по-прежнему в местные самоуправления не поступил“, - сказал заместитель директора Союза городов и волостей Эстонии Ян Трей.

12 января состоялось заседание рабочей группы правительства и Союза городов и волостей Эстонии по переговорам о бюджете на образование и работу с молодежью, на котором представитель ELVL попросил предоставить более точную информацию о том, когда приказ поступит в местные самоуправления.

Представитель HTM заверил, что приказ находится в завершающей фазе и поступит в местные самоуправления в течение января, однако ELVL в тот же день направил в министерство информационный запрос, в котором подчеркивалось важность того, чтобы приказ поступил в местные самоуправления до начала забастовки учителей. На сегодняшний день министерство так и не ответило, хотя срок ответа на информационные запросы составляет 5 рабочих дней.