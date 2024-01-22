Союз городов и волостей: самоуправления до сих пор ждут приказа министра образования, чтобы учителя получили уже обещанную прибавку
Зонтичная организация местных самоуправлений — Союз городов и волостей Эстонии (ELVL) - до сих пор не получила от Министерства образования и науки (HTM) ответ на направленный ведомству 12 января информационный запрос с просьбой предоставить подписанный министром приказ о том, что местные самоуправления могут с января гарантировать минимальную зарплату учителей в размере 1803 евро.
„На данный момент дело выглядит так, что единственным юридическим документом, на который могут опираться местные самоуправления при выплате минимальной зарплаты учителям, является принятый Рийгикогу государственный бюджет 2024 года, где не учтены найденные министром в своей сфере управления 5,35 миллиона евро. В публичной коммуникации уже говорится только о новой минимальной ставке, которая составляет 1803 евро, но ни у местных самоуправлений, ни у учителей нет юридической уверенности, что рост зарплаты соответственно установленной правительством минимальной ставкой произойдет уже в январе. Потому что у местных самоуправлений нет соответствующего документа, на основании которого можно было бы выплачивать новую минимальную ставку. Вызывает беспокойство то, что январь уже скоро заканчивается, а обещанный приказ по-прежнему в местные самоуправления не поступил“, - сказал заместитель директора Союза городов и волостей Эстонии Ян Трей.
12 января состоялось заседание рабочей группы правительства и Союза городов и волостей Эстонии по переговорам о бюджете на образование и работу с молодежью, на котором представитель ELVL попросил предоставить более точную информацию о том, когда приказ поступит в местные самоуправления.
Представитель HTM заверил, что приказ находится в завершающей фазе и поступит в местные самоуправления в течение января, однако ELVL в тот же день направил в министерство информационный запрос, в котором подчеркивалось важность того, чтобы приказ поступил в местные самоуправления до начала забастовки учителей. На сегодняшний день министерство так и не ответило, хотя срок ответа на информационные запросы составляет 5 рабочих дней.
„На связанный с приказом юридический вопрос обратил внимание государственный контролер Янар Хольм, но министерство ответило, что речь идет о стандартной практике. Имя в виду этот ответ, остается непонятным, где застрял приказ на пути к местным самоуправлениям? Местные самоуправления хотят иметь юридическую уверенность, что обещанное государством повышение учительских зарплат дойдет до них корректно, в полном объеме и своевременно“, - добавил Трей.
Где поддержка?
11.01.2024 правительство республики утвердило распоряжение, которым распределялась субсидии на 2024 году из Фонда поддержки содержания общеобразовательных школ. Всего на содержание общеобразовательных школ предусмотрено 485,5 миллиона евро.
Для того, чтобы обеспечить работающим на полную ставку учителям общеобразовательных школ минимальную зарплату не ниже установленной правительством республики на 2024 год (1803 евро), необходимо дополнительно к фонду поддержки распределить местным самоуправлением 5,35 млн евро.
Министерство образования и науки в направленном самоуправлениям информационном письме (№ 5.1 1.1/24/1 от 2 января 2024 года) сообщило, что недостающая сумма, необходимая для повышения минимальной зарплаты учителей до 1803 евро, гарантируется из бюджета министерства.
В направленном 12 января Министерству науки и образования информационном запросе Союз городов и волостей Эстонии подчеркнул, что для гарантирования работающим в общеобразовательных школах на полную ставку учителям новой минимальной зарплаты, установленной правительством республики, вопрос выделения дополнительных денег должен быть прояснен до начинающейся 22.01.24 бессрочной забастовки.
Специальная комиссия Рийгикогу по контролю государственного бюджета направила 17.01.2024 премьер-министру письмо, в котором попросила соблюдать Закон о государственном бюджете на 2024 год и рамочный закон о государственном бюджете, а также руководствоваться при распределении субсидий на содержание муниципальных школ докладной запиской Государственного контроля.
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